Начальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки

Теперь в отношении начальника возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Е1 со ссылкой на собственные источники. Он рассказал, что один из бизнесменов из туристической отрасли платил задержанному средства за проезд определенных машин, чтобы их сотрудники ГИБДД не трогали. В общей сложности сумма составляла 250 тысяч рублей.