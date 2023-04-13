Начальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Теперь в отношении начальника возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Е1 со ссылкой на собственные источники. Он рассказал, что один из бизнесменов из туристической отрасли платил задержанному средства за проезд определенных машин, чтобы их сотрудники ГИБДД не трогали. В общей сложности сумма составляла 250 тысяч рублей.
Собеседник редакции отметил, что должность замначальника занимает недавно. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно о задержании в Екатеринбурге начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он брал деньги за «решение вопроса». У силовика были изъяты меченые купюры.