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Начальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки

13 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI
Начальник отдела ГИБДД Ивделя задержан оперативниками ФСБ и службой собственной безопасности. Это случилось 12 апреля при передаче силовику взятки в размере 120 тысяч рублей.

Теперь в отношении начальника возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Е1 со ссылкой на собственные источники. Он рассказал, что один из бизнесменов из туристической отрасли платил задержанному средства за проезд определенных машин, чтобы их сотрудники ГИБДД не трогали. В общей сложности сумма составляла 250 тысяч рублей.

Собеседник редакции отметил, что должность замначальника занимает недавно. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Екатеринбурге начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он брал деньги за «решение вопроса». У силовика были изъяты меченые купюры.

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#Ирина Кирилова#Взятка#ГИБДД#Задержание#Полиция#ФСБ#Криминал#Екатеринбург
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