Новый дом для врачей и учителей планируется построить в Красноуфимске

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Красноуфимске на сегодняшний день 7 школ, 13 детсадов и 4 больницы. В них работают более двух тысяч человек, у которых есть потребность в служебном жилье. По словам Евгения Куйвашева, он в ближайшее время посетит город, чтобы обсудить на месте вопросы, касающиеся строительства дома.
По его поручению уже этой весной работы должны начаться. На улице Хомутовского имеется площадка для строительства. Рядом есть вокзалы, магазины, поликлиники и школы. Администрация Красноуфимска планирует выкупить в новом доме сразу 21 квартиру, которые будут предоставляться педагогам и медикам в качестве служебного жилья. Средства будут выделены из областного бюджета. К сентябрю 2024 года дом уже должен быть сдан в эксплуатацию, сообщили в департаменте информационной политики.
Губернатор напомнил, что в Свердловской области с 2018 года реализуется программа, которая предполагает, что учителя могут получить соцвыплату на строительство дома или покупку квартиры. Для этого нужно подать заявку в Минобразования и проработать в местной школе не меньше 5 лет.