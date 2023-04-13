Новый дом для врачей и учителей планируется построить в Красноуфимске

По его поручению уже этой весной работы должны начаться. На улице Хомутовского имеется площадка для строительства. Рядом есть вокзалы, магазины, поликлиники и школы. Администрация Красноуфимска планирует выкупить в новом доме сразу 21 квартиру, которые будут предоставляться педагогам и медикам в качестве служебного жилья. Средства будут выделены из областного бюджета. К сентябрю 2024 года дом уже должен быть сдан в эксплуатацию, сообщили в департаменте информационной политики.