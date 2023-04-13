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Огромная голова младенца появилась на берегу пруда в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 10:33
Фото: "КП-Екатеринбург"
Необычный арт-объект в виде большой головы младенца появился на набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Скульптура называется «Индустриальный младенец».

Она создана двумя уральскими художницами. Куратор паблик-арта «ЧО», в рамках мероприятия которого и была установлена голова, Илья Шипиловских рассказал, что работы отсылает к теме индустриального Урала.

Верх-Исетский завод был одним из первых крупных предприятий, построенных около воды. Поэтому было решено в качестве площадки для объекта использовать акваторию пруда.

Высота головы составляет почти три метра, а весит она тонну. Изначально планировалось спустить ее в Исеть, а затем уже приняли решение в акваторию Верх-Исетского пруда. Скульптура сделана из переплавленных запчастей и алюминиевого лома. Работа создавалась почти 9 месяцев, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания Ура.ру огромная голова младенца все же переедет в ближайшее время. Она отправится в Сысерть. Там она будет опущена в воду. Причиной стало то, что поместить в Верх-Исетский пруд голову разместить не смогли. Так как под ней уйдет грунт, она накренится и уплывет.

#Ирина Кирилова#Арт-объект#Художник#Творчество#Свободное время#Екатеринбург
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