Огромная голова младенца появилась на берегу пруда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Она создана двумя уральскими художницами. Куратор паблик-арта «ЧО», в рамках мероприятия которого и была установлена голова, Илья Шипиловских рассказал, что работы отсылает к теме индустриального Урала.
Верх-Исетский завод был одним из первых крупных предприятий, построенных около воды. Поэтому было решено в качестве площадки для объекта использовать акваторию пруда.
Высота головы составляет почти три метра, а весит она тонну. Изначально планировалось спустить ее в Исеть, а затем уже приняли решение в акваторию Верх-Исетского пруда. Скульптура сделана из переплавленных запчастей и алюминиевого лома. Работа создавалась почти 9 месяцев, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным издания Ура.ру огромная голова младенца все же переедет в ближайшее время. Она отправится в Сысерть. Там она будет опущена в воду. Причиной стало то, что поместить в Верх-Исетский пруд голову разместить не смогли. Так как под ней уйдет грунт, она накренится и уплывет.