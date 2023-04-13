Огромная голова младенца появилась на берегу пруда в Екатеринбурге

По данным издания Ура.ру огромная голова младенца все же переедет в ближайшее время. Она отправится в Сысерть. Там она будет опущена в воду. Причиной стало то, что поместить в Верх-Исетский пруд голову разместить не смогли. Так как под ней уйдет грунт, она накренится и уплывет.