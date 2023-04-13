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Открылся Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 16:25
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента РФ Игорь Левитин дали старт началу работы Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, который состоялся 13 апреля 2023 года.

Летом 2023 года недавно построенный Дворец будет являться ключевой площадкой Международного фестиваля университетского спорта, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Общая площадь детского, прыжкового, демонстрационного и тренировочного бассейнов составляет 60 тысяч кв.м и позволяет заниматься дайвингом, виндсерфингом и другими видами водного спорта.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

По словам Левитина, у нового Дворца мировой уровень для водного спорта. Куйвашев отметил, что после фестиваля Дворцом смогут пользоваться все свердловчане, а также российские и зарубежные спортсмены.

До того, как в спорткомплексе состоится фестиваль, здесь пройдут Чемпионат России по прыжкам в воду, а также региональный Кубок по плаванию.

Строительство Дворца началось в марте 2021 года и завершилось в марте 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле к началу лета 2023 года планируется снести старое здание бывшей воинской части на Вые и построить на ее месте спортивный комплекс и детский сад.

Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета
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#Екатеринбург#Свердловская область#Спорткомплекс#Дворец водного спорта#Соревнования#Игорь Левитин#Евгений Куйвашев#Общество#Спорт#Елизавета Зиборова
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