Открылся Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Летом 2023 года недавно построенный Дворец будет являться ключевой площадкой Международного фестиваля университетского спорта, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Общая площадь детского, прыжкового, демонстрационного и тренировочного бассейнов составляет 60 тысяч кв.м и позволяет заниматься дайвингом, виндсерфингом и другими видами водного спорта.
По словам Левитина, у нового Дворца мировой уровень для водного спорта. Куйвашев отметил, что после фестиваля Дворцом смогут пользоваться все свердловчане, а также российские и зарубежные спортсмены.
До того, как в спорткомплексе состоится фестиваль, здесь пройдут Чемпионат России по прыжкам в воду, а также региональный Кубок по плаванию.
Строительство Дворца началось в марте 2021 года и завершилось в марте 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле к началу лета 2023 года планируется снести старое здание бывшей воинской части на Вые и построить на ее месте спортивный комплекс и детский сад.