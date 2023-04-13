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Отопление в Екатеринбурге отключат не раньше середины мая

13 апреля 2023, 04:45
Фото: 1MI
Отопление в Екатеринбурге планируется отключить к середине мая, как это происходит обычно. Об этом рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Александр Брагин.

По его словам, чтобы приостановить подачу отопления должна установиться средняя температура +8 градусов тепла. После того, как это случится и пройдет еще пять дней, тогда уже отопление отключается. Он отметил, что апрельская температура неустойчива. Поэтому отключений не планируется, заявил Брагин в эфире радио «Форум».

Только после того, как подача тепла прекратится в больницы, детсады и школы, а также другие соцобъекты, можно говорить о том, что отопительный сезон окончен. Также в мэрии уже распланирован график проведения летних проверок.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Отопление#Тепло#Дом#Общество
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