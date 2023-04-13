По его словам, чтобы приостановить подачу отопления должна установиться средняя температура +8 градусов тепла. После того, как это случится и пройдет еще пять дней, тогда уже отопление отключается. Он отметил, что апрельская температура неустойчива. Поэтому отключений не планируется, заявил Брагин в эфире радио «Форум».