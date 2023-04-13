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Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Свердловской области

13 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Первый человек заболел вирусным клещевым энцефалитом в 2023 году. Это житель Березовского. Он не был привит от этой болезни и его укусил заразный клещ.

После произошедшего он не обращался к медикам и не отправлял клеща для исследований, сообщили в Роспотребнадзоре. В прошлом году такой же диагноз поставили 188 жителям Свердловской области.

Отмечается, что лучший способ защиты от этой опасной болезни – вакцинация. Привиться может любой в возрасте от 15 лет.

Также, находясь в лесу, важно носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя и всю свою компанию. Если клещ все-таки укусил человека, важно сдать его на исследование.

Клещи с энцефалитом и боррелиозом обнаружены в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Клещ#Болезнь#Лес#Прививка#Происшествия
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