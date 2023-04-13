Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
После произошедшего он не обращался к медикам и не отправлял клеща для исследований, сообщили в Роспотребнадзоре. В прошлом году такой же диагноз поставили 188 жителям Свердловской области.
Отмечается, что лучший способ защиты от этой опасной болезни – вакцинация. Привиться может любой в возрасте от 15 лет.
Также, находясь в лесу, важно носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя и всю свою компанию. Если клещ все-таки укусил человека, важно сдать его на исследование.