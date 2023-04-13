Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Свердловской области

После произошедшего он не обращался к медикам и не отправлял клеща для исследований, сообщили в Роспотребнадзоре. В прошлом году такой же диагноз поставили 188 жителям Свердловской области.



Отмечается, что лучший способ защиты от этой опасной болезни – вакцинация. Привиться может любой в возрасте от 15 лет.