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Пешеход погиб под колесами Mercedes на Вторчермете в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 06:11
Фото: ИА "Ночные новости"
Смертельное ДТП случилось на Вторчермете в Екатеринбурге. На перекрестке улиц Новосибирской и Санаторной, пешеход попал под колеса 28-летнего водителя Mercedes. Все случилось на пешеходном переходе.

Молодой водитель ездил без прав, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, иномарка двигалась в сторону центра Екатеринбурга. В это время через дорогу решили перейти трое мужчин. Двое успели отбежать, а один оказался под колесами иномарки. Выжившие пешеходы утверждают, что шли на зеленый. Однако очевидцы и сам водитель заявляют, что свет на светофоре в это время был красным.

По словам еще одного очевидца, Mercedes ехал на высокой скорости. Пешеход шел на зеленый свет, а после удара его отбросило на другую сторону дороги. Мужчина умер до приезда медиков.

Известно, что погибшему было 37 лет. Он является уроженцем Таджикистана. В январе текущего года он получил гражданство РФ. Отмечается, что он нигде не проживал и товарищи вели его в «рабочий дом».

В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что на месте происшествия следователи и инспекторы провели процессуальные действия. По факту случившегося проводится проверка.

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#Ирина Кирилова#Авария#Пешеход#Погибшие#Смерть#Дорога#ДТП#Екатеринбург
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