Пешеход погиб под колесами Mercedes на Вторчермете в Екатеринбурге

Молодой водитель ездил без прав, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, иномарка двигалась в сторону центра Екатеринбурга. В это время через дорогу решили перейти трое мужчин. Двое успели отбежать, а один оказался под колесами иномарки. Выжившие пешеходы утверждают, что шли на зеленый. Однако очевидцы и сам водитель заявляют, что свет на светофоре в это время был красным.