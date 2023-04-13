Пешеход погиб под колесами Mercedes на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Молодой водитель ездил без прав, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, иномарка двигалась в сторону центра Екатеринбурга. В это время через дорогу решили перейти трое мужчин. Двое успели отбежать, а один оказался под колесами иномарки. Выжившие пешеходы утверждают, что шли на зеленый. Однако очевидцы и сам водитель заявляют, что свет на светофоре в это время был красным.
По словам еще одного очевидца, Mercedes ехал на высокой скорости. Пешеход шел на зеленый свет, а после удара его отбросило на другую сторону дороги. Мужчина умер до приезда медиков.
Известно, что погибшему было 37 лет. Он является уроженцем Таджикистана. В январе текущего года он получил гражданство РФ. Отмечается, что он нигде не проживал и товарищи вели его в «рабочий дом».
В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что на месте происшествия следователи и инспекторы провели процессуальные действия. По факту случившегося проводится проверка.