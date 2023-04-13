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Подростки засудили дореволюционную террористку на игровом суде в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 16:58
Фото: 1MI
11 апреля в Свердловском областном суде школьники и студенты Уральского государственного юридического университета обсудили дело дореволюционной террористки Веры Засулич. Эксперты разошлись в оценках этого мероприятия.

Напомним, зимой 1878 года народница-революционерка Вера Засулич пришла на прием к градоначальнику Санкт-Петербурга Федору Трепову и выстрелила в чиновника за то, что полугодом ранее он отдал приказ высечь политического заключенного в тюрьме, нарушив тем самым российское законодательство, запрещавшее телесные наказания.

Трепов выжил после ранения, а Засулич оправдал суд присяжных. На игровом процессе в Екатеринбурге в 2023 году дети, выступавшие в роли присяжных, поддержали сторону обвинения, признав большинством голосов Засулич виновной.

У известного российского блогера, историка Клима Жукова эта история вызвала негативную реакцию.

«Раз террористка — никакой милости. Так решили цветы жизни. Будущие судьи и прокуроры. К детям вопросов почти нет — они не виноваты. Вопросы к взрослым.
Вы в своём уме — проводить такие «процессы»? Я о детишках молчу, но вы, вы вообще слышали о принципе историзма? Ну или просто — о порядочности?
<…>Теперь Трепов — классовый друг. А Засулич — враг. Как известно, друзьям — всё, врагам — закон. Ну и детей надо воспитывать в таком духе, чтобы будущий прокурор не знал колебаний с юности», — написал он в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Известный на Среднем Урале адвокат Иван Кадочников, напротив, всецело поддержал решение детей, озвученное в Свердловском областном суде.

«Я категорически поддерживаю идею подобных мероприятий, ведь мы наблюдали разделение юриспруденции и политической конъюнктуры», — заявил он в беседе с TagilCity.ru.

По словам юриста, принцип историзма, конечно же, никто не отменял, но даже в то время покушение на убийство государственного деятеля было уголовно наказуемым деянием.

#Сергей Мальцев#Суд#Дети#Студенты#Общество#Екатеринбург#Свердловская область#Эксклюзив
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