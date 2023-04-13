Подростки засудили дореволюционную террористку на игровом суде в Екатеринбурге

Напомним, зимой 1878 года народница-революционерка Вера Засулич пришла на прием к градоначальнику Санкт-Петербурга Федору Трепову и выстрелила в чиновника за то, что полугодом ранее он отдал приказ высечь политического заключенного в тюрьме, нарушив тем самым российское законодательство, запрещавшее телесные наказания.