Полицейские оцепили «Бургер Кинг» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
К «Бургер Кингу» приехали сотрудники полиции. По их словам, в общепите был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывчатое устройство.
Все посетители и сотрудники ресторана быстрого питания были эвакуированы из здания. Вскоре один из сотрудников МЧС сообщил, что оцепление и эвакуация были учениями силовиков, сообщает ЕАН.
Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле из-за ложной информации о минировании медицинского колледжа были эвакуированы студенты и сотрудники учебного учреждения.
По словам студентов, за год это была уже пятая по счету эвакуация, а над прошлым «шутником» идет судебный процесс.