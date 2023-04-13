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Полицейские оцепили «Бургер Кинг» в Екатеринбурге

13 апреля 2023, 05:57
Фото: ЕАН

Посетителей «Бургер Кинг» в Екатеринбурге вывели на улицу

Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» в Екатеринбурге был оцеплен 13 апреля 2023 года. Заведение находится улице Малышева, 44.

К «Бургер Кингу» приехали сотрудники полиции. По их словам, в общепите был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывчатое устройство.

Фото: ЕАН

Все посетители и сотрудники ресторана быстрого питания были эвакуированы из здания. Вскоре один из сотрудников МЧС сообщил, что оцепление и эвакуация были учениями силовиков, сообщает ЕАН.

Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле из-за ложной информации о минировании медицинского колледжа были эвакуированы студенты и сотрудники учебного учреждения.

По словам студентов, за год это была уже пятая по счету эвакуация, а над прошлым «шутником» идет судебный процесс.

Студентов медколледжа эвакуировали в Нижнем Тагиле
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#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Эвакуация#Общепит#Кафе#Полиция#Елизавета Зиборова
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