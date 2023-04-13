Появилось видео смертельного ДТП на встречке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Видео опубликовал Е1. Известно, что машина, совершая обгон, подрезала автомобиль Renault Logan. Тот, пытаясь избежать аварии, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной - KIA Spectra.
Это случилось 9 апреля о оказалось записанным на видеорегистратор. В результате травмировались пожилой мужчина и его внучка, они ехали в Kia. 14-летняя девочка осталась в живых, а ее дедушка скончался в больнице.
Ранее стало известно о задержании водителя Lada Priora после смертельного ДТП на Южном подъезде, который покинул место аварии и скрылся. 35-летний мужчина до этого неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Он признался, что ехал в сторону поселка Николо-Павловское и решил обогнать Renault и перестроился на другую полосу. После этого автомобиль «вильнул», но он якобы не услышал звука столкновения, поэтому поехал дальше.