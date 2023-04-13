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Появилось видео смертельного ДТП на встречке в Нижнем Тагиле

13 апреля 2023, 09:59
Фото: 1MI
Появилось видео, произошедшее на встречной полосе на одной из улиц Нижнего Тагила. Аварию спровоцировал водитель автомобиля Lada Priora.

Видео опубликовал Е1. Известно, что машина, совершая обгон, подрезала автомобиль Renault Logan. Тот, пытаясь избежать аварии, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной - KIA Spectra.

Это случилось 9 апреля о оказалось записанным на видеорегистратор. В результате травмировались пожилой мужчина и его внучка, они ехали в Kia. 14-летняя девочка осталась в живых, а ее дедушка скончался в больнице.

Ранее стало известно о задержании водителя Lada Priora после смертельного ДТП на Южном подъезде, который покинул место аварии и скрылся. 35-летний мужчина до этого неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Он признался, что ехал в сторону поселка Николо-Павловское и решил обогнать Renault и перестроился на другую полосу. После этого автомобиль «вильнул», но он якобы не услышал звука столкновения, поэтому поехал дальше.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Авария#Смертельное дтп#Массовое дтп#Происшествия
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