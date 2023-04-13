Появилось видео смертельного ДТП на встречке в Нижнем Тагиле

Видео опубликовал Е1. Известно, что машина, совершая обгон, подрезала автомобиль Renault Logan. Тот, пытаясь избежать аварии, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной - KIA Spectra.



Это случилось 9 апреля о оказалось записанным на видеорегистратор. В результате травмировались пожилой мужчина и его внучка, они ехали в Kia. 14-летняя девочка осталась в живых, а ее дедушка скончался в больнице.