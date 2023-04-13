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Появился фейк об отключении горячей воды на все лето в Рефтинском

13 апреля 2023, 04:47
Фото: 1MI
Информация о том, что горячая вода в городе Рефтинский будет отключена на все лето, оказалась фейковой.

О том, что данная информация об отключении воды является ложной, сообщила глава ГО Наталья Мельчакова в своем Telegram-канале.

Также Мельчакова рассказала, что у администрации Рефтинского в настоящий момент информации об отключении горячего водоснабжения не имеется.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Telegram-каналах появились сведения о возникновении крупного пожара и сильном задымлении в свердловской деревне Зарубина в Талицком ГО. Позднее выяснилось, что эта новость фейковая.

Информацию о пожаре опровергли в МЧС, единой дежурно-диспетчерской службе и в пожарных частях, а также об этом рассказал староста деревни.

Фейк о сильном пожаре в свердловской деревне распространяется в интернете
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#Елизавета Зиборова#Фейк#Информация#Опровержение#Отключение воды#Водоснабжение#Общество#Рефтинский
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