Появился фейк об отключении горячей воды на все лето в Рефтинском

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
О том, что данная информация об отключении воды является ложной, сообщила глава ГО Наталья Мельчакова в своем Telegram-канале.
Также Мельчакова рассказала, что у администрации Рефтинского в настоящий момент информации об отключении горячего водоснабжения не имеется.
Напомним, 12 апреля 2023 года в Telegram-каналах появились сведения о возникновении крупного пожара и сильном задымлении в свердловской деревне Зарубина в Талицком ГО. Позднее выяснилось, что эта новость фейковая.
Информацию о пожаре опровергли в МЧС, единой дежурно-диспетчерской службе и в пожарных частях, а также об этом рассказал староста деревни.