Пожар уничтожил деревянный частный дом в Кокошкине

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Площадь пожара составила 300 квадратных метров, а крыша рухнула на площади 100 квадратных метров. Из-за удаленности источников воды, тушение оказалось затруднительным, но пожар был ликвидирован к 04:43. Согласно источнику «360», никто не пострадал.
В другом случае, также в ночь на 13 апреля, один человек погиб в результате возгорания одного из пяти отсеков моста над железнодорожными путями на Варшавском шоссе.