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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Пожар уничтожил деревянный частный дом в Кокошкине

13 апреля 2023, 04:13
В ночь на 13 апреля произошло возгорание в деревянном частном доме на 2-й Центральной улице в Кокошкине, Новая Москва.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, а крыша рухнула на площади 100 квадратных метров. Из-за удаленности источников воды, тушение оказалось затруднительным, но пожар был ликвидирован к 04:43. Согласно источнику «360», никто не пострадал.

В другом случае, также в ночь на 13 апреля, один человек погиб в результате возгорания одного из пяти отсеков моста над железнодорожными путями на Варшавском шоссе.

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