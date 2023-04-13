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Причину пыли в городе нашла администрация Екатеринбурга

13 апреля 2023, 11:12
Фото: 1MI

Газоны, шипы и стройплощадки стали причиной пыли в Екатеринбурге

Газоны, шипы и строительные площадки названы основными источниками возникновения пыли в Екатеринбурге. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его словам, по сравнению с прошлыми годами в Екатеринбурге стало меньше пыли.

Снег был вывезен с улиц города вовремя, а также не было подтоплений и большого количества грязи в лотках. На данный момент минусовые температуры, которые наблюдаются в последние дни, не позволяют работать поливальной технике, заявил Бубнов.

Он уточнил, что в городе при уборке тротуаров используется фебень. А проезжая часть, остановки транспорта и пешеходные переходы очищают с помощью соли.

Напомним, ранее вице-мэр предлагал не ходить в белой обуви, когда на улице грязь. Он добавил, что грязь принесена людьми, а потому они должны за собой убрать. Чистота в городе, по мнению Бубнова, будет в Екатеринбурге уже после месячника чистоты.

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#Ирина Кирилова#Пыль#Воздух#Город#Нижний Тагил
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