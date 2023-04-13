Причину пыли в городе нашла администрация Екатеринбурга

Напомним, ранее вице-мэр предлагал не ходить в белой обуви, когда на улице грязь. Он добавил, что грязь принесена людьми, а потому они должны за собой убрать. Чистота в городе, по мнению Бубнова, будет в Екатеринбурге уже после месячника чистоты.