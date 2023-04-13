Причину пыли в городе нашла администрация Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Снег был вывезен с улиц города вовремя, а также не было подтоплений и большого количества грязи в лотках. На данный момент минусовые температуры, которые наблюдаются в последние дни, не позволяют работать поливальной технике, заявил Бубнов.
Он уточнил, что в городе при уборке тротуаров используется фебень. А проезжая часть, остановки транспорта и пешеходные переходы очищают с помощью соли.
Напомним, ранее вице-мэр предлагал не ходить в белой обуви, когда на улице грязь. Он добавил, что грязь принесена людьми, а потому они должны за собой убрать. Чистота в городе, по мнению Бубнова, будет в Екатеринбурге уже после месячника чистоты.