Пьяный мужчина выпал из окна в Березовском и выжил

По данным «КП-Екатеринбург», мужчина не так давно снял в этом доме квартиру, которая сдается посуточно. В жилье он пришел вместе с другим мужчиной и пакетом алкогольной продукции. Спустя некоторое время после посидело, его друг ушел из квартиры, отметили в МВД.