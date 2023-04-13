Пьяный мужчина выпал из окна в Березовском и выжил

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Все случилось 13 апреля в доме на Театральной, 22, сообщается в группе «Сила Березовского в людях». Известно, что выпавший – 34-летний местный житель Александр.
По данным «КП-Екатеринбург», мужчина не так давно снял в этом доме квартиру, которая сдается посуточно. В жилье он пришел вместе с другим мужчиной и пакетом алкогольной продукции. Спустя некоторое время после посидело, его друг ушел из квартиры, отметили в МВД.
Предварительно известно, что нетрезвый мужчина не смог открыть дверь, чтобы выйти из квартиры. Он ранее имел судимости за кражу и завладение чужим авто.