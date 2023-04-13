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Пьяный мужчина выпал из окна в Березовском и выжил

13 апреля 2023, 12:56
Фото: 1MI
Мужчина из Березовского, будучи нетрезвым, выпал из окна высотки. Он выжил и попал в реанимацию.

Все случилось 13 апреля в доме на Театральной, 22, сообщается в группе «Сила Березовского в людях». Известно, что выпавший – 34-летний местный житель Александр.

По данным «КП-Екатеринбург», мужчина не так давно снял в этом доме квартиру, которая сдается посуточно. В жилье он пришел вместе с другим мужчиной и пакетом алкогольной продукции. Спустя некоторое время после посидело, его друг ушел из квартиры, отметили в МВД.

Предварительно известно, что нетрезвый мужчина не смог открыть дверь, чтобы выйти из квартиры. Он ранее имел судимости за кражу и завладение чужим авто.

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#Елена Озерова#Падение из окна#Реанимация#Больница#Происшествия#Свердловская область
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