TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

Ребенок устроил стрельбу из пистолета в школе в Санкт-Петербурге

13 апреля 2023, 11:40
Фото: 1MI
В одной из школ Санкт-Петербурга подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Ребенок сделал это ради шутки.

Сначала он выстрелил из оружия до первого урока, а потом уже прямо в здании после урока. Все случилось днем 13 апреля в школе №633.

Значительных травм никто не получил. Однако без легких ранений не обошлось, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, мальчик заявил, что стрелять начал ради шутки.

По предварительным данным, ребенку 16 лет. Ранения получили два ученика восьмого и два ученика седьмого класса.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что все пострадавшие были доставлены в больницу, а зачинщик — в отделение полиции. В отдел также приглашен и отец, устроившего стрельбу ребенка.

Собственные проверки начали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Драка со стрельбой произошла около студенческого общежития под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбуВоенные открыли стрельбу из противотанковых пушек в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Школа#Дети#Стрельба#Подросток#Пострадавшие#Криминал#Санкт-Петербург
Подпишитесь
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Сегодня, 03:28
Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают
Вчера, 17:06
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
Вчера, 07:18
Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте
11 апреля 15:31
Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
11 апреля 15:11
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
10 апреля 16:10