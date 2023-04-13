Ребенок устроил стрельбу из пистолета в школе в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Сначала он выстрелил из оружия до первого урока, а потом уже прямо в здании после урока. Все случилось днем 13 апреля в школе №633.
Значительных травм никто не получил. Однако без легких ранений не обошлось, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, мальчик заявил, что стрелять начал ради шутки.
По предварительным данным, ребенку 16 лет. Ранения получили два ученика восьмого и два ученика седьмого класса.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что все пострадавшие были доставлены в больницу, а зачинщик — в отделение полиции. В отдел также приглашен и отец, устроившего стрельбу ребенка.
Собственные проверки начали сотрудники полиции и Следственного комитета.