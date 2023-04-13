Рейды по церквям перед Пасхой проводят спасатели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На Пасху храмы посещают много прихожан, а потому и священнослужители и граждане должны знать, как поступать в случае пожара, чтобы не возникала паника и люди быстро уходили из опасной зоны.
В ходе профилактики инспекторы выявили, что в некоторых местах нет систем противопожарной защиты, подсвечники и другие устройства стоят на горючих основаниях, огнетушители не вовремя ремонтируются и обслуживаются, а также нет свободного доступа к аварийным выходам.
В Отделе надзорной деятельности напомнили, что в праздник Пасхи в местах богослужения должно быть безопасно. Поэтому граждан призвали соблюдать осторожность.