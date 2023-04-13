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Рейды по церквям перед Пасхой проводят спасатели в Нижнем Тагиле

13 апреля 2023, 08:06
Фото: 1MI
Инспекторы пожарной охраны проводят профилактические визиты по церквям и храмам Нижнего Тагила в преддверии Пасхи. Они рассказывают прихожанам и священнослужителям о безопасности, а также, как себя вести при пожаре.

На Пасху храмы посещают много прихожан, а потому и священнослужители и граждане должны знать, как поступать в случае пожара, чтобы не возникала паника и люди быстро уходили из опасной зоны.

В ходе профилактики инспекторы выявили, что в некоторых местах нет систем противопожарной защиты, подсвечники и другие устройства стоят на горючих основаниях, огнетушители не вовремя ремонтируются и обслуживаются, а также нет свободного доступа к аварийным выходам.

В Отделе надзорной деятельности напомнили, что в праздник Пасхи в местах богослужения должно быть безопасно. Поэтому граждан призвали соблюдать осторожность.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Церковь#Храм#Священник#Спасатель#Рейд#Общество
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