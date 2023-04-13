Родители обращались в местную инфекционную больницу с жалобами на многократную рвоту. После осмотра врачом ребенку был поставлен диагноз «Пищевое отравление, бактериальное, неуточненное» и даны рекомендации по лечению под контролем педиатра. Однако родители проигнорировали данные назначения и привели ребенка в детский сад, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.