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Родителей в Свердловской области начали наказывать за больных детей в садике

13 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском родители привели ребенка с отравлением в детский сад

Родителей в Свердловской области привлекли к административной ответственности после того, как они привели ребенка с острой кишечной инфекцией в детский сад. Инцидент произошел в Каменске-Уральском.

Родители обращались в местную инфекционную больницу с жалобами на многократную рвоту. После осмотра врачом ребенку был поставлен диагноз «Пищевое отравление, бактериальное, неуточненное» и даны рекомендации по лечению под контролем педиатра. Однако родители проигнорировали данные назначения и привели ребенка в детский сад, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом факт обращения в больницу родители скрыли. В результате острой кишечной инфекцией заразились другие дети. Когда факт вскрылся, то ребенок был отстранен от посещения детского сада и направлен на обследование и лечение.

В соответствии с законодательством, люди, с симптомами острой кишечной инфекции должны быть изолированы. Кроме того, должны выполняться требования санитарного законодательства и не совершать действий, которые могут представлять опасность для здоровья других.

По результатам расследования родители ребенка привлечены к административной ответственности. Им вынесено предупреждение.

Отмечается, что в Каменске-Уральском Роспотребнадзор рассматривает дело с аналогичным составом.

#Ирина Кирилова#Дети#Болезнь#Инфекция#Заражение#Происшествия#Каменск-Уральский
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