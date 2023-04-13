Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Родители обращались в местную инфекционную больницу с жалобами на многократную рвоту. После осмотра врачом ребенку был поставлен диагноз «Пищевое отравление, бактериальное, неуточненное» и даны рекомендации по лечению под контролем педиатра. Однако родители проигнорировали данные назначения и привели ребенка в детский сад, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
При этом факт обращения в больницу родители скрыли. В результате острой кишечной инфекцией заразились другие дети. Когда факт вскрылся, то ребенок был отстранен от посещения детского сада и направлен на обследование и лечение.
В соответствии с законодательством, люди, с симптомами острой кишечной инфекции должны быть изолированы. Кроме того, должны выполняться требования санитарного законодательства и не совершать действий, которые могут представлять опасность для здоровья других.
По результатам расследования родители ребенка привлечены к административной ответственности. Им вынесено предупреждение.
Отмечается, что в Каменске-Уральском Роспотребнадзор рассматривает дело с аналогичным составом.