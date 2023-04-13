Родители рассказали о погибшем в Татарстане уральском подростке

По словам друга семьи, погибший молодой человек собирал сведения о качестве обучения в политехе и условиях содержания в нем: он утверждал, что преподаватели заставляют студентов писать хорошие отзывы о колледже в интернете, принимать участие в соревнованиях по пейнтболу, а команды, которые проигрывают, делают окопы в плохие погодные условия. А новой техникой им дают пользоваться только когда снимается реклама, после чего ее убирают.