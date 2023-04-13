Родители рассказали о погибшем в Татарстане уральском подростке

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Молодой человек был студентом «Алабухи политех», учился на специальности «Лечебное дело и медицинская техника». В день своей смерти парень разговаривал по телефону с родителями. По их словам, голос у него был нормальный. Хотя он планировал уйти из «Алабухи политех», и родители собирались приехать в учебное заведение и выяснить причину его желания отчислиться, пишет «КП-Екатеринбург».
Спустя час после телефонного разговора парень умер. Родители узнали об этом от кураторов и сразу поехали в Татарстан. Сотрудники колледжа рассказали родителям, что когда его сосед по комнате проснулся, подростка не было, а туалет был закрыт. Сосед вскрыл дверь и, увидев умершего парня, стал звать на помощь.
В пресс-службе Следственного комитета Татарстана отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Один из родственников погибшего подростка рассказал, что у него было зрение -8,5 диоптрий, однако его очки лежали в трех метрах от него. Тем не менее, сотрудники колледжа сказали, что это было самоубийство. Также они оплатили родителям гроб, крест и транспортировку.
По словам друга семьи, погибший молодой человек собирал сведения о качестве обучения в политехе и условиях содержания в нем: он утверждал, что преподаватели заставляют студентов писать хорошие отзывы о колледже в интернете, принимать участие в соревнованиях по пейнтболу, а команды, которые проигрывают, делают окопы в плохие погодные условия. А новой техникой им дают пользоваться только когда снимается реклама, после чего ее убирают.
Кроме того, студенты данного колледжа могут получать зарплату. Погибший получал от 3 до 60 тысяч в месяц. В случае, если учащийся покидает учреждение, он должен заплатить «неустойку». Но подростка это обстоятельство не пугало.
Родители подростка собираются установить реальную причину гибели их сына. Также они утверждают, что сотрудники колледжа блокируют их сообщения в соцсетях.
Напомним, 8 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле возле центра образования №1 был найден труп мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой.