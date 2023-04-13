С бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным простятся в Арамили

Напомним, ранее стало известно о появлении в Березовском кладбища для бойцов ЧВК «Вагнер». По словам главы частной компании Евгения Пригожина, там хоронят тех, кто хотел быть там погребенным, исходя из завещания. Кто не определился с местом захоронения, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Туда же отправляют и тех, кто не смог связаться со своими родными.