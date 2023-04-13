С бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным простятся в Арамили

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Дмитрию было 27 лет, пишет Е1 со ссылкой на администрацию Арамили. По словам родственников, погибший пошел служить из мест лишения свободы. Он был не женат. Также у него не было детей. По словам родственницы Дмитрий любил своих маму и сестру.
Напомним, ранее стало известно о появлении в Березовском кладбища для бойцов ЧВК «Вагнер». По словам главы частной компании Евгения Пригожина, там хоронят тех, кто хотел быть там погребенным, исходя из завещания. Кто не определился с местом захоронения, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Туда же отправляют и тех, кто не смог связаться со своими родными.