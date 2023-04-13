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С бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Власкиным простятся в Арамили

13 апреля 2023, 06:25
Фото: 1MI

С погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» простятся в Арамили

С погибшим в ходе спецоперации Дмитрием Власкиным из Арамили простятся сегодня 13 апреля 2023 года. Сам молодой человек скончался 30 января. Похороны пройдут с воинскими почестями, а его семье будет оказана помощь.

Дмитрию было 27 лет, пишет Е1 со ссылкой на администрацию Арамили. По словам родственников, погибший пошел служить из мест лишения свободы. Он был не женат. Также у него не было детей. По словам родственницы Дмитрий любил своих маму и сестру.

Напомним, ранее стало известно о появлении в Березовском кладбища для бойцов ЧВК «Вагнер». По словам главы частной компании Евгения Пригожина, там хоронят тех, кто хотел быть там погребенным, исходя из завещания. Кто не определился с местом захоронения, хоронят на кладбище в Горячем Ключе. Туда же отправляют и тех, кто не смог связаться со своими родными.

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