Снегопад накрыл Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Снегопад с порывами ветра до 6 м/с в секунду начался в Нижнем Тагиле около 13.00. Кроме того, ожидается резкое похолодание. Если утром воздух прогревался до +7 градусов, то к вечеру его температура будет от -4 до -6 градусов, а ночью — до -11 градусов.
При этом предупреждений о чрезвычайной ситуации в связи со снегопадом от МЧС Свердловской области не поступало. На 13 апреля лишь действует предупреждение о сильном ветре со скоростью до 20 м/с.
Также из-за похолодания на дорогах Нижнего Тагила возможно образование гололеда. В таких случаях ГИБДД рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Кроме того, стоит с осторожностью применять торможение, особенно тем, кто успел поменять зимнюю резину на колесах на летнюю.