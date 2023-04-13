Снегопад накрыл Нижний Тагил

Снегопад с порывами ветра до 6 м/с в секунду начался в Нижнем Тагиле около 13.00. Кроме того, ожидается резкое похолодание. Если утром воздух прогревался до +7 градусов, то к вечеру его температура будет от -4 до -6 градусов, а ночью — до -11 градусов.