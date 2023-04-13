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Снегопад накрыл Нижний Тагил

13 апреля 2023, 09:11
Фото: TagilCity.ru
13 апреля во второй половине дня в Нижнем Тагиле начался обильный снегопад. Также метеорологи предупреждают о снижении температуры до -11 градусов.

Снегопад с порывами ветра до 6 м/с в секунду начался в Нижнем Тагиле около 13.00. Кроме того, ожидается резкое похолодание. Если утром воздух прогревался до +7 градусов, то к вечеру его температура будет от -4 до -6 градусов, а ночью — до -11 градусов.

Снегопад в Нижнем Тагиле 13 апреляСнегопад в Нижнем Тагиле 13 апреля
Снегопад в Нижнем Тагиле 13 апреля
Фото: скриншоты с городских камер «Сети Тагила»

При этом предупреждений о чрезвычайной ситуации в связи со снегопадом от МЧС Свердловской области не поступало. На 13 апреля лишь действует предупреждение о сильном ветре со скоростью до 20 м/с.

Снегопад в Нижнем Тагиле 13 апреляСнегопад в Нижнем Тагиле 13 апреля
Снегопад в Нижнем Тагиле 13 апреля
Фото: TagilCity.ru

Также из-за похолодания на дорогах Нижнего Тагила возможно образование гололеда. В таких случаях ГИБДД рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Кроме того, стоит с осторожностью применять торможение, особенно тем, кто успел поменять зимнюю резину на колесах на летнюю.

#Анна Григорьева#Снегопад#Погода#МЧС#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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