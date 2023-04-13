Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Пострадавший, по данным источника TagilCity.ru, является работником военной части. 7 апреля на его телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником полиции из Москвы. Она сообщила мужчине, что произошла утечка его персональных данных, которыми пытаются воспользоваться мошенники. Далее разговор с пострадавшим вел якобы сотрудник службы безопасности Центробанка. Он посоветовал вывести деньги со счетов и взять максимальное количество кредитов, чтобы злоумышленники не завладели данными средствами.
В этот же день мужчина перевел через приложение банка 252 тысячи рублей собственных средств на счет, который указали ему злоумышленники. А после в отделении банка снял еще 280 тысяч рублей и перевел их через банкомат на неизвестный счет. Далее пошла череда кредитов, получив которые, мужчина также переводил денежные средства через банкоматы. Все эти операции заняли шесть дней, за время которых пострадавший лишился в общей сложности 7 млн рублей. После того, как мужчина понял, что стал жертвой обмана, он написал заявление в МУ МВД «Нижнетагильское».
Раннее стало известно, что жертвой мошенников стал 53-летний тагильчанин. Его обманули на 400 тысяч рублей. Злоумышленники также действовали по стандартной схеме «на вас оформляют кредит, нужно перевести деньги на безопасный счет». Тагильчанин пришел в ТЦ на Черноисточинском шоссе, где через банкомат снял со своей карты 400 тысяч рублей и перевел их аферистам.