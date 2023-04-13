Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей

В этот же день мужчина перевел через приложение банка 252 тысячи рублей собственных средств на счет, который указали ему злоумышленники. А после в отделении банка снял еще 280 тысяч рублей и перевел их через банкомат на неизвестный счет. Далее пошла череда кредитов, получив которые, мужчина также переводил денежные средства через банкоматы. Все эти операции заняли шесть дней, за время которых пострадавший лишился в общей сложности 7 млн рублей. После того, как мужчина понял, что стал жертвой обмана, он написал заявление в МУ МВД «Нижнетагильское».