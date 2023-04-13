Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Появление грибов ожидается в первой половине мая 2023 года, когда в регионе будет установлена средняя дневная температура не ниже +10 градусов.
По словам профессора УрО РАН Виктора Мухина Ура.ру, вегетационный сезон у растений, в том числе и у грибов, начинается в это время.
Также профессор пояснил, что первыми из съедобных грибов растут сморчки и строчки. Некоторые грибы, называемые «подснежниками», могут вырасти и раньше.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле высадят 181 тысячу однолетних цветов в скверах, бульварах, парках и придорожных местах города. Работы по высадке цветов начнутся 5 мая 2023 года.