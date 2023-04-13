Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будет повышаться каждый год

По его словам, уже на рубль поменялся тариф. Эти средства направляются на увеличение зарплаты персонала. Он назвал меру с ежегодным повышением стоимости проезда непопулярной, но необходимой. Бубнов добавил, что пока изменение ситуации с дефицитом кадров не заметно.