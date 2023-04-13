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Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будет повышаться каждый год

13 апреля 2023, 08:30
Фото: 1MI
Ежегодно в общественном транспорте Екатеринбурга планируется повышать проезд. Данная мера позволит сократить дефицит кадров за счет повышения зарплаты водителям и кондукторам.

На данный момент дефицит кадров большой, заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

По его словам, уже на рубль поменялся тариф. Эти средства направляются на увеличение зарплаты персонала. Он назвал меру с ежегодным повышением стоимости проезда непопулярной, но необходимой. Бубнов добавил, что пока изменение ситуации с дефицитом кадров не заметно.

Напомним, в феврале 2023 года в общественном транспорте Екатеринбурга цена одной поездки повысилась с 32 до 33 рублей. При этом для некоторых категорий с 1 апреля проезд по ЕКарте стал дешевле.

Стоимость проезда в Екатеринбурге будет повышена до 34 рублей
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#Ирина Кирилова#Общественный транспорт#Цена#Автобус#Водитель#Экономика#Екатеринбург
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