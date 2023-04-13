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Студенты колледжа в Екатеринбурге требуют отставки директора

13 апреля 2023, 13:16
Фото: 1MI
Студенты Уральского радиотехнического колледжа в Екатеринбурге подписали петицию с требованием об увольнении директора. Они пожаловались на плохие санитарные условия в общежитии и закрытие многих кружков.

Петиция размещена на платформе change.org. В результате инцидентом заинтересовалась прокуратура и решила выяснить, что там произошло, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

По данным студентом, у них в общежитии очень грязно, а в последнее время еще и закрылись спортивные секции, которые они посещали. Также они пожаловались на увольнение большого количества педагогов, на невыплаты им премий. Помимо этого, в соцсетях есть информация о том, что один педагог учреждения пристает к студенткам.

Теперь прокуратура намерена дать оценку действиям руководителя колледжа, а также принять меры реагирования.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Прокуратура#Проверка#Происшествия
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