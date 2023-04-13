Студенты колледжа в Екатеринбурге требуют отставки директора

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Петиция размещена на платформе change.org. В результате инцидентом заинтересовалась прокуратура и решила выяснить, что там произошло, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным студентом, у них в общежитии очень грязно, а в последнее время еще и закрылись спортивные секции, которые они посещали. Также они пожаловались на увольнение большого количества педагогов, на невыплаты им премий. Помимо этого, в соцсетях есть информация о том, что один педагог учреждения пристает к студенткам.
Теперь прокуратура намерена дать оценку действиям руководителя колледжа, а также принять меры реагирования.