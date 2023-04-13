Свердловчане обустроили могилу младенца в городском парке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Парк является частью старейшего екатеринбургского кладбища. Рядом с могилой протоптана тропинка.
Местные жители рассказали, что в зеленой зоне медленно поднимаются плиты старых захоронений, однако самостоятельно закопать они не имеют права, пишет ЕАН.
Чиновники Екатеринбурга, как утверждают общавшиеся с ними горожане, никаких мер по данной ситуации не предпринимают.
Напомним, в Елани вандалы разнесли более 20 памятников на кладбище. Местные жители, обратившиеся с заявлением в отделение полиции, предполагают, что совершить это могли подростки.