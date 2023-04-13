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Свердловчане обустроили могилу младенца в городском парке Екатеринбурга

13 апреля 2023, 15:13
Фото: ЕАН
Жители Екатеринбурга оборудовали могилу младенца, умершего в 1889 году, которая находится в городском парке.

Парк является частью старейшего екатеринбургского кладбища. Рядом с могилой протоптана тропинка.

Местные жители рассказали, что в зеленой зоне медленно поднимаются плиты старых захоронений, однако самостоятельно закопать они не имеют права, пишет ЕАН.

Чиновники Екатеринбурга, как утверждают общавшиеся с ними горожане, никаких мер по данной ситуации не предпринимают.

Напомним, в Елани вандалы разнесли более 20 памятников на кладбище. Местные жители, обратившиеся с заявлением в отделение полиции, предполагают, что совершить это могли подростки.

Неизвестные разрушили более 20 памятников на кладбище в Елани
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кладбище#Могила#Младенец#Парк#Горожане#Общество
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