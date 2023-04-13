Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В рамках развития интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле предусмотрено внедрение и использование мобильного приложения для информирования пассажиров по работе общественного транспорта, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
В мобильном приложении будут отображаться метки всех остановочных пунктов, а также метки всего общественного транспорта, задействованного в перевозках. Местоположение последних должно обновляться каждые 30 секунд в режиме онлайн: значки транспортных средств, обозначенные различными цветами, будут двигаться по карте Нижнего Тагила.
В мобильном приложении появятся справочники остановок и маршрутов общественного транспорта. Пользователям станет доступен текстовый поиск, а также поиск по QR-коду и геолокации.
Кроме того, в приложении будут отображаться данные о прибытии автобусов и трамваев на остановочные пункты не только в Нижнем Тагиле, но и на межмуниципальных маршрутных сетях в Горноуральском городском округе и пригороде.