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Published Сегодня, 15:17

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Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона

13 апреля 2023, 15:17
Фото: 1MI

Мобильное приложение для отслеживания транспорта появится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появится мобильное приложение, с помощью которого пассажиры смогут следить за расписанием и передвижением общественного транспорта.
В рамках развития интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле предусмотрено внедрение и использование мобильного приложения для информирования пассажиров по работе общественного транспорта, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

В мобильном приложении будут отображаться метки всех остановочных пунктов, а также метки всего общественного транспорта, задействованного в перевозках. Местоположение последних должно обновляться каждые 30 секунд в режиме онлайн: значки транспортных средств, обозначенные различными цветами, будут двигаться по карте Нижнего Тагила.

В мобильном приложении появятся справочники остановок и маршрутов общественного транспорта. Пользователям станет доступен текстовый поиск, а также поиск по QR-коду и геолокации.

Кроме того, в приложении будут отображаться данные о прибытии автобусов и трамваев на остановочные пункты не только в Нижнем Тагиле, но и на межмуниципальных маршрутных сетях в Горноуральском городском округе и пригороде.

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