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Published Сегодня, 14:43

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Теплосети проверят кипятком в Екатеринбурге и Березовском

13 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI

Испытания теплосетей на высоких температурах пройдут в Екатеринбурге и Березовском

В Екатеринбурге и Березовском состоится испытание теплосетей максимальной температурой.

В этот день энергетики попросили горожан быть осторожными, пишет ЕАН.

Испытания состоятся 25 апреля с 8:00 до 16:00 в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, микрорайонах Ботанический, Синие Камни, Березовском. 

В это время вода в трубопроводах будет нагрета до 115 градусов. На этот период важно отключить дома с неисправными батареями от подачи тепла. Также нужно отключить отопление в больницах и учреждениях для детей. В остальных домах отопление должно быть включено.

На вышеуказанный период все спецслужбы будут работать в особом режиме. Горожан призывают открывать окна, чтобы не было слишком жарко.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Теплосети#Энергетики#Батареи#Общество
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