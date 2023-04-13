Теплосети проверят кипятком в Екатеринбурге и Березовском

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В этот день энергетики попросили горожан быть осторожными, пишет ЕАН.
Испытания состоятся 25 апреля с 8:00 до 16:00 в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, микрорайонах Ботанический, Синие Камни, Березовском.
В это время вода в трубопроводах будет нагрета до 115 градусов. На этот период важно отключить дома с неисправными батареями от подачи тепла. Также нужно отключить отопление в больницах и учреждениях для детей. В остальных домах отопление должно быть включено.
На вышеуказанный период все спецслужбы будут работать в особом режиме. Горожан призывают открывать окна, чтобы не было слишком жарко.