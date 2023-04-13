TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Изображение материала

Уголовное дело из-за хищения средств на снос домов возбуждено в Качканаре

13 апреля 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Качканаре по факту хищения бюджетных денег возбуждено уголовное дело. Известно, что между МУ «Управление городского хозяйства» и ИП в октябре прошлого года по итогам аукциона был заключен контракт на выполнение работ по сносу домов.

Стоимость контракта была оценена в 2,2 млн рублей. А работы по утилизации строительного мусора были оценены в 1,4 млн рублей. Заказчику были даны скан-копии талонов приема отходов на полигон МБУ «Муниципальный заказчик» за период с ноября по декабрь прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Далее между МУ «Управление городского хозяйства» бизнесменом в декабре 2022 года были подписаны акты о приемке выполненных работ по сносу дома №7 по ул. Первомайская в Качканаре на сумму 2 млн рублей, в том числе по утилизации отходов на 1,4 млн рублей. Все эти работы были оплачены.

Прокуратура в ходе надзорного сопровождения реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в нашла нарушения федерального законодательства. В том числе вскрылось, что у МБУ «Муниципальный заказчик» не было договорных отношений с бизнесменом на оказание услуг по размещению отходов.

В результате прокуратура провела проверку, далее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Расследование находится на особом контроле.

Во взяточничестве и растрате заподозрили должностное лицо свердловской больницы
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Деньги#Бюджет#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Сегодня, 03:28
Позор и пожизненное: что говорят о шпионах из Нижнего Тагила и почему их осуждают
Вчера, 17:06
Как выглядит центр Нижнего Тагила в апреле. Фоторепортаж от TagilCity.ru
Вчера, 07:18
Долги по налогам, корпоративные споры. Почему судились в Свердловской области в марте
11 апреля 15:31
Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
11 апреля 15:11
Почему нельзя жечь траву? Рассказываем жителям Нижнего Тагила
10 апреля 16:10