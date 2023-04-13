Уголовное дело из-за хищения средств на снос домов возбуждено в Качканаре

Далее между МУ «Управление городского хозяйства» бизнесменом в декабре 2022 года были подписаны акты о приемке выполненных работ по сносу дома №7 по ул. Первомайская в Качканаре на сумму 2 млн рублей, в том числе по утилизации отходов на 1,4 млн рублей. Все эти работы были оплачены.