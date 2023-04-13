Уголовное дело из-за хищения средств на снос домов возбуждено в Качканаре

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Стоимость контракта была оценена в 2,2 млн рублей. А работы по утилизации строительного мусора были оценены в 1,4 млн рублей. Заказчику были даны скан-копии талонов приема отходов на полигон МБУ «Муниципальный заказчик» за период с ноября по декабрь прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Далее между МУ «Управление городского хозяйства» бизнесменом в декабре 2022 года были подписаны акты о приемке выполненных работ по сносу дома №7 по ул. Первомайская в Качканаре на сумму 2 млн рублей, в том числе по утилизации отходов на 1,4 млн рублей. Все эти работы были оплачены.
Прокуратура в ходе надзорного сопровождения реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в нашла нарушения федерального законодательства. В том числе вскрылось, что у МБУ «Муниципальный заказчик» не было договорных отношений с бизнесменом на оказание услуг по размещению отходов.
В результате прокуратура провела проверку, далее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Расследование находится на особом контроле.