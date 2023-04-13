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В Нижнем Тагиле закладчица спрятала наркотики в кошку

13 апреля 2023, 10:40
Фото: Пресс-центр МВД России

Закладчица в Нижнем Тагиле спрятала наркотики с котом в детскую одежду

В Нижнем Тагиле полицейские задержали жительницу Красноярского края. Ее подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Известно, что женщина приехала в Нижний Тагил по поручению начальника. Анонимное руководство сообщило ей через мессенджер, где она должна оставить закладки, сообщает пресс-центр МВД России.

Поймали ее с поличным, когда она оставляла закладку около дачного домика на окраине Нижнего Тагила. Она притворялась, что гуляет с грудным ребенком, чтобы не привлечь с себе внимания.

Однако в утепленной одежде для новорожденных была кошка и свертки с наркотиками. Женщина планировала оставить 12 закладок. В арендованной квартире у женщины нашли и остальные запрещенные препараты. Возбуждено два уголовных дела.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Наркотики#Дети#Закладки#Криминал#Елена Озерова
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