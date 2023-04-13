В Нижнем Тагиле закладчица спрятала наркотики в кошку

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Известно, что женщина приехала в Нижний Тагил по поручению начальника. Анонимное руководство сообщило ей через мессенджер, где она должна оставить закладки, сообщает пресс-центр МВД России.
Поймали ее с поличным, когда она оставляла закладку около дачного домика на окраине Нижнего Тагила. Она притворялась, что гуляет с грудным ребенком, чтобы не привлечь с себе внимания.
Однако в утепленной одежде для новорожденных была кошка и свертки с наркотиками. Женщина планировала оставить 12 закладок. В арендованной квартире у женщины нашли и остальные запрещенные препараты. Возбуждено два уголовных дела.