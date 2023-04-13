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В Шерегеше построят пятизвездочный отель «Шермонт»

13 апреля 2023, 04:08
Фото: ОАО «УГМК»
Строительство первого апарт-комплекса «Шермонт» в спортивно-туристическом комплексе Шерегеша- горнолыжного курорта в Кемеровской области — начнется в ближайшее время.

По задумке архитектура нового отеля будет выполнена в стиле шале с 165 номерами. Дополнительно здесь появятся панорамный двухуровневый ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом, караоке-бар, фитнес-зал, магазины. В инфраструктуру первого дома войдут комфортабельные апартаменты площадью от 23 до 72 квадратных метров с террасами под открытым небом и удобными помещениями для хранения горнолыжного оборудования. Новый объект будет располагаться вблизи трасс и подъемников.

Апарт-комплекс уже получил название «Шермонт». «Шер» — производное от названия курорта Шерегеш, «монт» — отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно гор. Слово Шермонт созвучно с именем Шермона Поппена — изобретателя снерфера (прародитель современного сноуборда).

Проект спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства. Его реализация предусматривает 5 этапов и продлится до 2042 года. Результатом станет превращение Шерегеша в востребованный курорт, который смогут посещать круглый год несколько миллионов человек.

Строительством отеля будет заниматься «УГМК-Застройщик».

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#Анастасия Стрежнева#УГМК-Застройщик#УГМК#Россия#Строительство#Отель#Горы#Горнолыжные курорты#Курорт
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