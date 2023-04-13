В Шерегеше построят пятизвездочный отель «Шермонт»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По задумке архитектура нового отеля будет выполнена в стиле шале с 165 номерами. Дополнительно здесь появятся панорамный двухуровневый ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом, караоке-бар, фитнес-зал, магазины. В инфраструктуру первого дома войдут комфортабельные апартаменты площадью от 23 до 72 квадратных метров с террасами под открытым небом и удобными помещениями для хранения горнолыжного оборудования. Новый объект будет располагаться вблизи трасс и подъемников.
Апарт-комплекс уже получил название «Шермонт». «Шер» — производное от названия курорта Шерегеш, «монт» — отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно гор. Слово Шермонт созвучно с именем Шермона Поппена — изобретателя снерфера (прародитель современного сноуборда).
Проект спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства. Его реализация предусматривает 5 этапов и продлится до 2042 года. Результатом станет превращение Шерегеша в востребованный курорт, который смогут посещать круглый год несколько миллионов человек.
Строительством отеля будет заниматься «УГМК-Застройщик».