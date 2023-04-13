В Шерегеше построят пятизвездочный отель «Шермонт»

По задумке архитектура нового отеля будет выполнена в стиле шале с 165 номерами. Дополнительно здесь появятся панорамный двухуровневый ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом, караоке-бар, фитнес-зал, магазины. В инфраструктуру первого дома войдут комфортабельные апартаменты площадью от 23 до 72 квадратных метров с террасами под открытым небом и удобными помещениями для хранения горнолыжного оборудования. Новый объект будет располагаться вблизи трасс и подъемников.