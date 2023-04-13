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Яйца дорожают к Пасхе в Нижнем Тагиле

13 апреля 2023, 15:12
Фото: TagilCity.ru
В 2023 году Пасха будет отмечаться в воскресенье, 16 апреля. Традиционным угощением в этот православный праздник являются крашеные разноцветные яйца. Сколько стоит десяток перед Пасхой в Нижнем Тагиле и где выгоднее приобрести яйца, выяснил журналист TagilCity.ru.

Ежегодно к Пасхе фиксируется повышение цены на яйца. Согласно данным Свердловскстата, 27 марта средняя цена на десяток в регионе составляла 79,79 рубля. К 3 апреля яйца подорожали до 81,93 рубля (+2,68%), а к 10 апреля — до 82,38 рубля (+0,6%).

Журналист TagilCity.ru 12 апреля посетил несколько сетевых магазинов, чтобы сравнить цены на яйца. Конечно, стоимость варьируется от сорта продукта, упаковки, удаленности производителя. В некоторых торговых точках яйца продают не традиционными десятками, а поштучно или в упаковках по 15 или 30 штук.

Все цены мы округлили до рублей, прибавляя те копейки, которые для наглядности ценников вычитают в торговых точках. Оказалось, что самые дешевые и самые дорогие яйца продаются в «Магните»: стоимость варьируется от 58 до 100 рублей за десяток. Также там можно приобрести упаковку в 30 штук за 190 рублей — стоимость одного яйца составит 6,3 рубля.

Цены на яйца в Магните. 12 апреля.Цены на яйца в Магните. 12 апреля.
Цены на яйца в Магните. 12 апреля.Цены на яйца в Магните. 12 апреля.
Цены на яйца в Магните. 12 апреля.Цены на яйца в Магните. 12 апреля.
Цены на яйца в Магните. 12 апреля.
Фото: TagilCity.ru

В «Пятерочке» самые дешевые яйца стоят 62 рубля за десяток, а самые дорогие — 90 рублей.

Цены на яйца в Пятерочке. 12 апреля.Цены на яйца в Пятерочке. 12 апреля.
Цены на яйца в Пятерочке. 12 апреля.Цены на яйца в Пятерочке. 12 апреля.
Цены на яйца в Пятерочке. 12 апреля.
Фото: TagilCity.ru

В «Монетке» можно приобрести яйца поштучно по 8 рублей, а также упаковкой в 15 штук за 130 яиц (8,6 рубля за яйцо). Десятки продаются в этой торговой сети по цене от 76 до 90 рублей.

Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.
Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.
Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.
Цены на яйца в Монетке. 12 апреля.
Фото: TagilCity.ru

В «Красном-белом» установлено ограничение, там продают не более 10 упаковок в руки по цене в 79 рублей. Также в Нижнем Тагиле можно купить и крашеные яйца, правда цена на них почти в два раза больше, чем на обычные. Например, в «Смаке» цветное вареное яйцо стоит 15 рублей.

Цена на яйца в Красном-белом. 12 апреляЦена на яйца в Красном-белом. 12 апреля
Крашеные яйца в Смаке. 12 апреляКрашеные яйца в Смаке. 12 апреля
Цена на яйца в Красном-белом. 12 апреля
Фото: TagilCity.ru
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Пасха#Яйца#Цены#Продукты#Эксклюзив
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