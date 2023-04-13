Яйца дорожают к Пасхе в Нижнем Тагиле

В «Красном-белом» установлено ограничение, там продают не более 10 упаковок в руки по цене в 79 рублей. Также в Нижнем Тагиле можно купить и крашеные яйца, правда цена на них почти в два раза больше, чем на обычные. Например, в «Смаке» цветное вареное яйцо стоит 15 рублей.