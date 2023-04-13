Яйца дорожают к Пасхе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Ежегодно к Пасхе фиксируется повышение цены на яйца. Согласно данным Свердловскстата, 27 марта средняя цена на десяток в регионе составляла 79,79 рубля. К 3 апреля яйца подорожали до 81,93 рубля (+2,68%), а к 10 апреля — до 82,38 рубля (+0,6%).
Журналист TagilCity.ru 12 апреля посетил несколько сетевых магазинов, чтобы сравнить цены на яйца. Конечно, стоимость варьируется от сорта продукта, упаковки, удаленности производителя. В некоторых торговых точках яйца продают не традиционными десятками, а поштучно или в упаковках по 15 или 30 штук.
Все цены мы округлили до рублей, прибавляя те копейки, которые для наглядности ценников вычитают в торговых точках. Оказалось, что самые дешевые и самые дорогие яйца продаются в «Магните»: стоимость варьируется от 58 до 100 рублей за десяток. Также там можно приобрести упаковку в 30 штук за 190 рублей — стоимость одного яйца составит 6,3 рубля.
В «Пятерочке» самые дешевые яйца стоят 62 рубля за десяток, а самые дорогие — 90 рублей.
В «Монетке» можно приобрести яйца поштучно по 8 рублей, а также упаковкой в 15 штук за 130 яиц (8,6 рубля за яйцо). Десятки продаются в этой торговой сети по цене от 76 до 90 рублей.
В «Красном-белом» установлено ограничение, там продают не более 10 упаковок в руки по цене в 79 рублей. Также в Нижнем Тагиле можно купить и крашеные яйца, правда цена на них почти в два раза больше, чем на обычные. Например, в «Смаке» цветное вареное яйцо стоит 15 рублей.