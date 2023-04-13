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За дачниками Свердловской области начали следить с дронов

13 апреля 2023, 14:20
Фото: 1MI
В связи с введенным в регионе особым противопожарным режимом, за дачниками Свердловской области начали следить с дронов. Таким образом проверяется, не жарят ли они шашлыки.

Таким способом будут находиться правонарушители, которые что-либо делают с огнем. Летательные аппараты используют сотрудники МЧС и Уральской базы авиаохраны лесов, пишет Е1.

При помощи оборудования можно будет увидеть, в каком месте горит лес, а также самих нарушителей, которых в последствии привлечь к ответственности.

Напомним, что с 15 апреля в регионе запрещено разводить костры, жарить шашлыки, сжигать сухую траву и делать что-либо еще с огнем на природе. Штраф за нарушение – 10 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с 7 апреля
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#Свердловская область#Дроны#Дачники#Шашлыки#Лес#Происшествия#Елена Озерова
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