За дачниками Свердловской области начали следить с дронов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Таким способом будут находиться правонарушители, которые что-либо делают с огнем. Летательные аппараты используют сотрудники МЧС и Уральской базы авиаохраны лесов, пишет Е1.
При помощи оборудования можно будет увидеть, в каком месте горит лес, а также самих нарушителей, которых в последствии привлечь к ответственности.
Напомним, что с 15 апреля в регионе запрещено разводить костры, жарить шашлыки, сжигать сухую траву и делать что-либо еще с огнем на природе. Штраф за нарушение – 10 тысяч рублей.