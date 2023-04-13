Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В России в несколько этапов повышают призывной возраст. Планируется, что мужчины начнут служить в армии на три года позже, чем сейчас. Журналисты TagilCity.ru выясняли, кому выгодна такая реформа и как все это скажется на призывниках.
Комплекс фотовидеофиксации заработает на Южном подъезде к Нижнему Тагилу с 17 апреля 2023 года. Идею реализуют из-за возросшего числа ДТП на этом участке.
Обильный снегопад с порывами ветра 6 метров в секунду прошел в Нижнем Тагиле 13 апреля. Синоптики предупредили жителей о снижении температуры до -11 градусов.
В новостных пабликах тагильчане активно высказываются о пойманных в Свердловской области шпионах. От осуждения конкретной семьи, которая попалась на передаче секретных чертежей УВЗ, они переходят до разговоров о будущем страны.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Марины Чумак, которая скончалась в больнице в мае 2022 года. Материалы, позволяющие завести дело, им предоставил вдовец, который остался один с двумя детьми.