Бесплатные уличные игры проведут для детей спортсмены в разных районах Нижнего Тагила

В ближайшие выходные, 15 и 16 апреля, спортивные игры пройдут во дворах на Черноисточинском шоссе, 69 и на улице Газетная, 85, 95 соответственно.



На 22 апреля мероприятия запланированы во дворе дома на улице Балакинская, 43, а на 29 апреля — во дворе на улице Попова, 19. Информацию о времени проведения организаторы сообщают дополнительно.