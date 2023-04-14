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Бесплатные уличные игры проведут для детей спортсмены в разных районах Нижнего Тагила

14 апреля 2023, 11:27
Фото: Фанис Хайруллин
По выходным дням весной и летом в Нижнем Тагиле во дворах в различных районах города будут проводиться спортивные игры для детей. Организатором выступает команда проекта «Спорт рядом».

В командных спортивных играх и эстафетах могут принять участие дети и подростки от 5 до 15 лет, участие бесплатное. Последнее мероприятие прошло 8 апреля во дворе домов на улице Ермака, 40, 42 и 44. В нем приняли участие 20 человек, рассказал TagilCity.ru тренер команды «Стойкие» Фанис Хайруллин.

В ближайшие выходные, 15 и 16 апреля, спортивные игры пройдут во дворах на Черноисточинском шоссе, 69 и на улице Газетная, 85, 95 соответственно.

На 22 апреля мероприятия запланированы во дворе дома на улице Балакинская, 43, а на 29 апреля — во дворе на улице Попова, 19. Информацию о времени проведения организаторы сообщают дополнительно.

Для желающих провести полезный досуг для детей, еще можно записаться на 23 и 30 апреля, а также 7, 13, 20, 21 и 27 мая.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Спортсмен#Двор#Игры#Спорт#Свободное время#Эксклюзив
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