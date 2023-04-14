Детский омбудсмен прокомментировал секс-скандал в спецшколе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Известно, что из школы сбежал подросток, после чего он рассказал, что в учреждении ученики подвергаются насилию. Он сообщил, что 70-летний педагог заставлял одних детей наказывать других при помощи неких действий сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург».
Игорь Мороков рассказал, что школу и ее директора знает давно. Руководителя учреждения Наталью Яковлевну он знает как достойного человека. Часто он встречался и детьми из этого учреждения. В том, что вскрылось сейчас, нужно разбираться, сказал он. Ранее подобных жалоб не поступало.
По данному вопросу будет организована проверка аппаратом уполномоченного по правам ребенка. Также жалобой заинтересовался Следственный комитет.