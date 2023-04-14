Детский омбудсмен прокомментировал секс-скандал в спецшколе Екатеринбурга

Игорь Мороков рассказал, что школу и ее директора знает давно. Руководителя учреждения Наталью Яковлевну он знает как достойного человека. Часто он встречался и детьми из этого учреждения. В том, что вскрылось сейчас, нужно разбираться, сказал он. Ранее подобных жалоб не поступало.