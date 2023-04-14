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Детский омбудсмен прокомментировал секс-скандал в спецшколе Екатеринбурга

14 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал о том, какие дела обстоят в спецшколе №124 в Екатеринбурге, в которой ученик рассказал о происходящем насилии.

Известно, что из школы сбежал подросток, после чего он рассказал, что в учреждении ученики подвергаются насилию. Он сообщил, что 70-летний педагог заставлял одних детей наказывать других при помощи неких действий сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург».

Игорь Мороков рассказал, что школу и ее директора знает давно. Руководителя учреждения Наталью Яковлевну он знает как достойного человека. Часто он встречался и детьми из этого учреждения. В том, что вскрылось сейчас, нужно разбираться, сказал он. Ранее подобных жалоб не поступало.

По данному вопросу будет организована проверка аппаратом уполномоченного по правам ребенка. Также жалобой заинтересовался Следственный комитет.

Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Насилие#Педагог#Спецшкола#Криминал#Игорь Мороков
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