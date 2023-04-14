Директор «Монетки» в Екатеринбурге присвоила себе из кассы почти полмиллиона рублей

В декабре 2021 года женщина решила присвоить себе средства из кассы. В конце каждого дня она показывала специалисту департамента предотвращения потерь опломбированный пакет, в котором находилась выручка магазина. Также она предоставляла сопроводительные документы. В них указывалась сумма, не соответствующая той, что находилась в пакете.