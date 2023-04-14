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Директор «Монетки» в Екатеринбурге присвоила себе из кассы почти полмиллиона рублей

14 апреля 2023, 11:08
Фото: 1MI
Директор одного из магазинов «Монетка» в Екатеринбурге похитила из кассы 450 тысяч рублей. Для того, чтобы забрать средства она разработала собственный план.

В декабре 2021 года женщина решила присвоить себе средства из кассы. В конце каждого дня она показывала специалисту департамента предотвращения потерь опломбированный пакет, в котором находилась выручка магазина. Также она предоставляла сопроводительные документы. В них указывалась сумма, не соответствующая той, что находилась в пакете.

После того, как специалист покидал магазин, директор переделывала документацию и ставила сумму, которая действительно находится в пакете. При этом разницу она забирала себе.

В результате факт хищения вскрылся и женщине было предъявлено обвинение в присвоении с использованием своего служебного положения. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Директору грозит до 6 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Директор#Магазин#Хищение#Деньги#Суд#Криминал#Екатеринбург
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