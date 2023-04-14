Директор «Монетки» в Екатеринбурге присвоила себе из кассы почти полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В декабре 2021 года женщина решила присвоить себе средства из кассы. В конце каждого дня она показывала специалисту департамента предотвращения потерь опломбированный пакет, в котором находилась выручка магазина. Также она предоставляла сопроводительные документы. В них указывалась сумма, не соответствующая той, что находилась в пакете.
После того, как специалист покидал магазин, директор переделывала документацию и ставила сумму, которая действительно находится в пакете. При этом разницу она забирала себе.
В результате факт хищения вскрылся и женщине было предъявлено обвинение в присвоении с использованием своего служебного положения. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Директору грозит до 6 лет лишения свободы.