Еще расти и расти: школе №138 Нижнего Тагила исполнилось 125 лет

В 1897 году в Нижнем Тагиле было открыто железнодорожное училище. Это объяснялось тем, что железнодорожная индустрия начала набирать силу и требовала специалистов. В 1917 году железнодорожное училище выросло в Высшее начальное на 200 человек. В 1920 году училище преобразовалось в школу. В 1925 году Народный комиссариат путей сообщения выделил средства на строительство нового большого школьного здания на Птахиной Горе. 1-го сентября 1927 года на открытие школы приехал нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Он назвал учебное заведение «роскошным дворцом». А в 1973 году был пристроен 3-ий этаж.