Еще расти и расти: школе №138 Нижнего Тагила исполнилось 125 лет

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Директор школы № 138 Эльвира Давлетбаева открыла посвященное 125-летнему юбилею учебного заведения мероприятие вступительным словом.
Дорогие гости, мы очень рады, что все сегодня с нами. Сегодня в зале дорогие гости: любимый педагогический коллектив, наши самые дорогие ветераны, самые лучшие наши звездочки-дети и великолепные родители. Мы собрались по хорошему, большому поводу. Нам 125 лет, мы очень маленькие еще, нам еще расти и расти, мы не будем останавливаться, мы будем идти вперед, вперед и вперед, — сказала Эльвира Давлетбаева.
С учебным учреждением №138 связала свою жизнь целая династия учителей. Юрий Миронов 32 года отработал директором. Его дочь Татьяна Каргопольцева трудится здесь уже 50 лет. Именно Татьяна привела сюда работать своего мужа Виктора Каргапольцева. Он посвятил деятельности педагога 43 года. Общий стаж работы семьи в этой школе — 125 лет.
Заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров посетил празднование юбилея одного из старейших учебных заведений Нижнего Тагила, поздравил присутствующих и пообещал скорый капитальный ремонт школы.
Дорогие друзья, вообще у каждой школы в нашем городе есть своя уникальная история. У 138-й она удивительная, и не каждая школа может гордиться такой историей, какая есть у вас. У каждой школы есть ученики, которыми она гордится. Я уверен на 100%: спроси сегодня любого педагога, любого ученика, хотел бы он учиться в другой школе, они ответят отказом. И те выпускники, которые вышли из стен этой школы, гордятся своим образовательным учреждением и теми педагогами, которые их учили. Хотелось бы пожелать всем вам талантливых учеников, хотя не талантливых учеников не бывает. Все зависит от педагога, и они это прекрасно знают. Желаю понимающих родителей. В нашей жизни немаловажно, когда педагог может найти общий язык с родителем. Конечно же, всем желаю здоровья, терпения и удачи. Я думаю, скоро наступит то время, когда эта школа встанет на капитальный ремонт, — высказал свои пожелания Валерий Суров.
В ходе празднования учителя школы № 138, а также ветераны педагогического труда были награждены благодарственными письмами главы администрации Нижнего Тагила и почетными грамотами управления образования администрации города.
Музыкальные коллективы школы-юбиляра показали гостям подготовленные программы. Учащиеся и педагоги танцевали, рассказывали стихи и пели.
В 1897 году в Нижнем Тагиле было открыто железнодорожное училище. Это объяснялось тем, что железнодорожная индустрия начала набирать силу и требовала специалистов. В 1917 году железнодорожное училище выросло в Высшее начальное на 200 человек. В 1920 году училище преобразовалось в школу. В 1925 году Народный комиссариат путей сообщения выделил средства на строительство нового большого школьного здания на Птахиной Горе. 1-го сентября 1927 года на открытие школы приехал нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Он назвал учебное заведение «роскошным дворцом». А в 1973 году был пристроен 3-ий этаж.