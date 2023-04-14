Годовалая девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

В Lada Largus пострадала 37-летняя пассажирка. Ей был диагностирован ушиб грудной клетки. От госпитализации в больницу она тоже отказалась. По словам водителя автомобиля, во время движения он отвлекся на телефон, из-за чего не сразу увидел автомобиль, в который он въехал. По итогам освидетельствования на алкогольное опьянение молодой человек оказался трезв.