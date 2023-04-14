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Годовалая девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

14 апреля 2023, 17:02
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В ДТП пострадало четыре человека, одной из которых оказалась годовалая девочка. ДТП случилось в Нижнем Тагиле на Фестивальной улице 14 апреля 2023 года.

28-летний водитель отечественного автомобиля Lada Largus, двигаясь по Фестивальной улице в сторону улицы Кулибина, столкнулся с припаркованной Škoda Yeti, которой управляла 32-летняя женщина, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

В результате наезда четверо человек пострадали. Трое из них, в том числе маленькая девочка, были пассажирами Škoda Yeti. Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами головы. Отца пострадавшей девочки с ушибами поясничного отдела тоже отвезли в медучреждение, а мать от госпитализации отказалась, несмотря на полученные гематомы на лбу и сотрясение мозга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Перевозка ребенка совершалась в специальном детском кресле на заднем сиденье.

В Lada Largus пострадала 37-летняя пассажирка. Ей был диагностирован ушиб грудной клетки. От госпитализации в больницу она тоже отказалась. По словам водителя автомобиля, во время движения он отвлекся на телефон, из-за чего не сразу увидел автомобиль, в который он въехал. По итогам освидетельствования на алкогольное опьянение молодой человек оказался трезв.

По факту аварии сейчас проводится проверка сотрудниками ГИБДД.

Напомним, 9 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП между двумя автомобилями. В результате столкновения скончался пожилой мужчина.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Дети#Авария#ГИБДД#Происшествия
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