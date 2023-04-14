Годовалая девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
28-летний водитель отечественного автомобиля Lada Largus, двигаясь по Фестивальной улице в сторону улицы Кулибина, столкнулся с припаркованной Škoda Yeti, которой управляла 32-летняя женщина, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В результате наезда четверо человек пострадали. Трое из них, в том числе маленькая девочка, были пассажирами Škoda Yeti. Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами головы. Отца пострадавшей девочки с ушибами поясничного отдела тоже отвезли в медучреждение, а мать от госпитализации отказалась, несмотря на полученные гематомы на лбу и сотрясение мозга.
Перевозка ребенка совершалась в специальном детском кресле на заднем сиденье.
В Lada Largus пострадала 37-летняя пассажирка. Ей был диагностирован ушиб грудной клетки. От госпитализации в больницу она тоже отказалась. По словам водителя автомобиля, во время движения он отвлекся на телефон, из-за чего не сразу увидел автомобиль, в который он въехал. По итогам освидетельствования на алкогольное опьянение молодой человек оказался трезв.
По факту аварии сейчас проводится проверка сотрудниками ГИБДД.
Напомним, 9 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП между двумя автомобилями. В результате столкновения скончался пожилой мужчина.