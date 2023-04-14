Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Школа располагается на Елизавете. После, так называемых, товарищеских судов, одни подростки насиловали других. Делали они это с подачи преподавателя. В заведении содержатся мальчики, совершившие преступления до 14 лет, рассказал адвокат Григорий Краснов со ссылкой на подзащитного. Он уточнил, что многие из детей имеют девиантное поведение. Известно о нескольких жертвах насилия.
По словам адвоката, к нему обратилась мама одного из детей. Мальчик сбежал из спецшколы в марте и рассказал о том, что там происходит. По ее словам, воспитатель учил подростков «зоновским понятиям». В сентябре–октябре двое старших детей насиловали одного из мальчиков после одного из таких собраний. Пострадавший уже допрошен и все подтверждает, заявляет адвокат.
По его словам, есть и другие жертвы. Один из юношей уже задержан, а другой сбежал из спецшколы. В Министерстве образования Свердловской области заявили, что оказывают всю необходимую помощь следствию. Директор уже отстранена от выполнения служебных обязанностей.