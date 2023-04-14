Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

По словам адвоката, к нему обратилась мама одного из детей. Мальчик сбежал из спецшколы в марте и рассказал о том, что там происходит. По ее словам, воспитатель учил подростков «зоновским понятиям». В сентябре–октябре двое старших детей насиловали одного из мальчиков после одного из таких собраний. Пострадавший уже допрошен и все подтверждает, заявляет адвокат.