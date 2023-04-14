Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:47
Государственная дума РФ в последнем чтении приняла закон, который предполагает вручение повесток не только на бумаге, но и заказным письмом или в электронном виде на Госуслугах. В последнем случае повестка будет считаться врученной сразу после того, как ее разместят в личном кабинете. В случае, если гражданин не явился в военкомат в течение 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения:
Проверять наличие или отсутствие запрета на сделки с жильем скорее всего будет Росреестр. Кроме того, в будущем этот процесс могут цифровизировать, считает брокер по зарубежной недвижимости, генеральный директор компании PRO STAMBUL Юлия Донская.
Что касается законодательного регулирования, то скорее всего Росреестру будет выдано указание более тщательно проверять продавцов-мужчин призывного возраста. Возможно перед одобрением сделки будет отправляться запрос в военкомат, либо наоборот, списки получателей повесток будут направлены в Росреестр. Но, вероятнее всего, цифровизация процесса просто сделает технически невозможным проведение сделки для людей, попадающих под данную категорию, — поделилась мнением с TagilCity.ru эксперт.
Пока новый закон о вручении цифровых повесток действует только в отношении призывников на срочную службу. Но в последствии, по мнению Юлии Донской, может коснуться всех военнообязанных. В связи с этим люди уже сейчас начнут массово переписывать имущество на родственников.
Нужно понимать, что призывники — это достаточно молодые люди, которые навряд ли имеют в собственности большое количество недвижимости, поэтому с этой стороны ожидать бума продаж, случившегося по этой причине, не стоит. Другой вопрос в том, что статистически, возможно мы увидим увеличение количества сделок по смене права собственности. Возможно, это будут дарственные на родственников, либо договоры купли-продажи между родственниками. Желание обезопасить свое имущество вполне понятно в сложившейся ситуации, — считает Юлия Донская.
Эксперт считает, что новый закон о повестках с запретом на сделки с недвижимостью также подогревает слухи о второй волне мобилизации. И эти ожидания вполне могут вызвать огромную волну продаж, так как у мужчин более старшего возраста, которые потенциально попадают под мобилизацию, недвижимости гораздо больше.
И те, кто еще надеялся, что «пронесет», скорее всего обеспокоятся за свое имущество и примут решение о продаже либо смене собственника (сделка между родственниками). Нужно понимать, что в настоящее время продать недвижимость в Свердловской области без большого дисконта достаточно сложно, поэтому тут имеет значение, какое количество из «отчаявшихся» будет реально продавать недвижимость и, скорее всего уезжать из страны, а кто просто сменит собственника и «пересидит», — считает Юлия Донская.
Такая ситуация с переписыванием недвижимости на родственников статистически увеличит рост продаж вторичного жилья. Однако по факту спрос на него может упасть.
Мое мнение, падение спроса на жилье после принятия этого закона усилится еще и по тому, что такого рода законопроекты негативно влияют на ожидания граждан и выбивают почву из-под ног у тех, кто надеялся на улучшение ситуации. Человек, чувствуя опасность, не строит стратегических планов, связанных с территорией, где он ее ожидает. Вложения в недвижимость в данном случае несут прямую опасность потери капитала как для инвесторов, так и для обычных граждан, — поделилась мнением эксперт.
При этом прогнозировать падение или рост цен на жилье, по мнению Юлии Донской, пока рано, так как на это влияют многие факторы.
Каким образом это повлияет на стоимость жилья, пока сказать сложно, так как она зависит не только от этого фактора, но и от многих других, в том числе от стимулирования спроса льготными ипотеками, если государство все же решит использовать этот инструмент для поддержания рынка, — считает Юлия Донская.