Государственная дума РФ в последнем чтении приняла закон, который предполагает вручение повесток не только на бумаге, но и заказным письмом или в электронном виде на Госуслугах. В последнем случае повестка будет считаться врученной сразу после того, как ее разместят в личном кабинете. В случае, если гражданин не явился в военкомат в течение 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения: