Какие свердловские города сильнее всего завалило снегом в апреле

Снежно было и в Алапаевске (8 см снега), а также в Верхнем Дуброве и Туринске (по 6 см). Среди снежных городов синоптик перечислил и Кушву (5 см), Артемовский, Екатеринбург, Ирбит, Тавду (по 4 см). В Висиме, Камышлове, Невьянске и Тугулыме тоже было снежно, высота снежного покрова достигала двух сантиметров.