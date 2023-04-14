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Какие свердловские города сильнее всего завалило снегом в апреле

14 апреля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Названы города Свердловской области, которые сильнее всего завалило снегом в апреле. Их перечислил синоптик.

Так, наиболее снежно в период 13-14 апреля было в Верхотурье. Высота снежных сугробов в эти дни достигла 11 см, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале.

Снежно было и в Алапаевске (8 см снега), а также в Верхнем Дуброве и Туринске (по 6 см). Среди снежных городов синоптик перечислил и Кушву (5 см), Артемовский, Екатеринбург, Ирбит, Тавду (по 4 см). В Висиме, Камышлове, Невьянске и Тугулыме тоже было снежно, высота снежного покрова достигала двух сантиметров.

Напомним, что в областном центре 13 апреля было снежно. Такая погода наблюдалась ближе к вечеру. Дороги покрылись льдом и взлетел ценник на такси.

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#Елена Озерова#Снег#Погода#Синоптик#Природа#Свердловская область
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