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Мэр Полевского призвал местных жителей избегать контакта с животными

14 апреля 2023, 04:02
Фото: 1MI
Мэр Полевского ГО Константин Поспелов призвал горожан избегать контакта с дикими животными, чтобы предостеречься от заболеваний.

Этот призыв Поспелов озвучил во время своего ответа на заданный ему вопрос о росте случаев бешенства в Полевском в эфире телерадиокомпании «11 канал».

Также глава Полевского отметил, что никакой вспышки бешенства нет, есть незначительное увеличение. При этом он посоветовал как можно меньше контактировать с дикими животными.

Напомним, с начала 2023 года в Полевском не раз был объявлен карантин по бешенству, которое обнаруживалось у лис. Так, карантин объявили в СНТ «Светлый-2», «Дружба-2», «Медик», а также в микрорайоне Зеленый Бор-1 и селе Косой Брод.

Карантин по бешенству объявлен в коллективном саду в Полевском
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#Елизавета Зиборова#Карантин#Сады#Прямой эфир#Мэр#Животные#Экология#Природа#Свердловская область#Полевской
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