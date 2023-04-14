Мэр Полевского призвал местных жителей избегать контакта с животными

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Этот призыв Поспелов озвучил во время своего ответа на заданный ему вопрос о росте случаев бешенства в Полевском в эфире телерадиокомпании «11 канал».
Также глава Полевского отметил, что никакой вспышки бешенства нет, есть незначительное увеличение. При этом он посоветовал как можно меньше контактировать с дикими животными.
Напомним, с начала 2023 года в Полевском не раз был объявлен карантин по бешенству, которое обнаруживалось у лис. Так, карантин объявили в СНТ «Светлый-2», «Дружба-2», «Медик», а также в микрорайоне Зеленый Бор-1 и селе Косой Брод.