Мэр Полевского призвал местных жителей избегать контакта с животными

Напомним, с начала 2023 года в Полевском не раз был объявлен карантин по бешенству, которое обнаруживалось у лис. Так, карантин объявили в СНТ «Светлый-2», «Дружба-2», «Медик», а также в микрорайоне Зеленый Бор-1 и селе Косой Брод.