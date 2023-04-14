Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Лесном

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Прибывшие на место происшествия пожарные с помощью специального приспособления вскрыли квартиру, в которой вспыхнул огонь, рассказали в пресс-службе пожарной охраны Лесного.
В квартире обнаружилось тело мертвого мужчины. По словам сотрудников МЧС, горел диван. Предположительно, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем во время курения. В ликвидации возгорания приняло участие 13 пожарных.
Напомним, 11 апреля 2023 года в Екатеринбурге на Химмаше загорелось девятиэтажное общежитие на восьмом этаже. Дым по утверждению свидетелей случившегося, валил их нескольких окон. Жильцы здания были эвакуированы.