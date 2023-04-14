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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Лесном

14 апреля 2023, 03:32
Фото: 1MI
74-летний мужчина погиб во время пожара в своей квартире в Лесном. Возгорание случилось утром 13 апреля 2023 года.

Прибывшие на место происшествия пожарные с помощью специального приспособления вскрыли квартиру, в которой вспыхнул огонь, рассказали в пресс-службе пожарной охраны Лесного.

В квартире обнаружилось тело мертвого мужчины. По словам сотрудников МЧС, горел диван. Предположительно, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем во время курения. В ликвидации возгорания приняло участие 13 пожарных.

Напомним, 11 апреля 2023 года в Екатеринбурге на Химмаше загорелось девятиэтажное общежитие на восьмом этаже. Дым по утверждению свидетелей случившегося, валил их нескольких окон. Жильцы здания были эвакуированы.

Пожар вспыхнул в девятиэтажном общежитии на Химмаше в Екатеринбурге
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