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На трассе Екатеринбург — Тюмень отменены ограничения для транспорта из-за гололеда

14 апреля 2023, 16:21
Фото: 1MI
На трассе Екатеринбург — Тюмень отменены ограничения для транспорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Ограничения были сняты 14 апреля 2023 года.

Ограничения на автодороге были введены из-за возникшего гололеда и сильного задымления, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

Из-за того, что многие владельцы автомобилей уже сменили зимнюю резину на летнюю, возросли риски дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Напомним, 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле в связи с неожиданно возникшим снегопадом сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям внимательнее управлять транспортными средствами и снижать скорость езды в целях предотвращения аварий на дорогах города, а пешеходам соблюдать правила дорожного движения.

Снегопад накрыл Нижний Тагил
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Гололед#Трасса#Ограничения#Водители#Транспорт#Общество#Тюмень
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