На трассе Екатеринбург — Тюмень отменены ограничения для транспорта из-за гололеда

Напомним, 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле в связи с неожиданно возникшим снегопадом сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям внимательнее управлять транспортными средствами и снижать скорость езды в целях предотвращения аварий на дорогах города, а пешеходам соблюдать правила дорожного движения.