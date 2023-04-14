На трассе Екатеринбург — Тюмень отменены ограничения для транспорта из-за гололеда

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Ограничения на автодороге были введены из-за возникшего гололеда и сильного задымления, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
Из-за того, что многие владельцы автомобилей уже сменили зимнюю резину на летнюю, возросли риски дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.
Напомним, 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле в связи с неожиданно возникшим снегопадом сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям внимательнее управлять транспортными средствами и снижать скорость езды в целях предотвращения аварий на дорогах города, а пешеходам соблюдать правила дорожного движения.