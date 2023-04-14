Напавшие на детей в Екатеринбурге подростки найдены

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По словам подростков, они не требовали ни с кого деньги, а причиной драки стал словесный конфликт. Ранее дети не были знакомы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.
Там добавили, что опасных предметов, таких как ножи или газовые баллоны, у подростков не было. Теперь нападавшие будут поставлены на профилактический учет. Также с каждым участником конфликта была проведена беседа о недопустимости такого поведения.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался данным делом. Он поручил доложить ему о ходе проверки.