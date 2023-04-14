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Напавшие на детей в Екатеринбурге подростки найдены

14 апреля 2023, 06:49
Фото: 1MI
Подростков, которые напали на детей 12 апреля в Екатеринбурге, нашли полицейские. Они доставили мальчиков в отделение полиции и опросили.

По словам подростков, они не требовали ни с кого деньги, а причиной драки стал словесный конфликт. Ранее дети не были знакомы, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

Там добавили, что опасных предметов, таких как ножи или газовые баллоны, у подростков не было. Теперь нападавшие будут поставлены на профилактический учет. Также с каждым участником конфликта была проведена беседа о недопустимости такого поведения.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался данным делом. Он поручил доложить ему о ходе проверки.

Бастрыкин заинтересовался напавшими на детей подростками в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Дети#Драка#Полиция#Происшествия#Екатеринбург
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