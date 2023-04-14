Назначен ответственный за дефицит кадров в полиции Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Ранее Волощук руководил Центром профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле, рассказал источник издания Ура.ру.
Подтвердил назначение и глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых. Он сказал, что Волощук достойный офицер, профессионально исполняющий свои обязанности.
Ранее этот пост занимал Владимир Тиряев. В августе 2022 года он уволился и его должность с тех пор никто не занимал. Временно его обязанности исполняала Ольга Никитина.