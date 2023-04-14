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Назначен ответственный за дефицит кадров в полиции Екатеринбурга

14 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был назначен ответственный за дефицит кадров в полиции. Полковник полиции Сергей Волощук стал главой управления по работе с личным составом ГУ МВД по региону.

Ранее Волощук руководил Центром профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле, рассказал источник издания Ура.ру.

Подтвердил назначение и глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых. Он сказал, что Волощук достойный офицер, профессионально исполняющий свои обязанности.

Ранее этот пост занимал Владимир Тиряев. В августе 2022 года он уволился и его должность с тех пор никто не занимал. Временно его обязанности исполняала Ольга Никитина.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Назначение#Должность#Дефицит кадров#Общество
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