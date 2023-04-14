«Норникель» озвучил детали программы «Цифровой инвестор»

Ряд аналитиков уже указал на три главных плюса проекта. Во-первых, это возможность дробления токенов, что может привлечь инвесторов даже с небольшими суммами. Второй плюс: за счет технологии распределенного реестра работа с токенами абсолютно прозрачна для инвестиций. И третий — отсутствие посредников между инвестором и компанией.