TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Изображение материала

«Норникель» озвучил детали программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:14
Фото: 1MI
В прошлом месяце руководство «Норникеля» объявило о возможности для каждого сотрудника компании, чей стаж составляет свыше одного года, получить денежные средства от предприятия на приобретение цифровых финансовых активов (токенов), которые будут привязаны по стоимости к акциям «Норникеля».

В рамках реализации этого проекта эмитент «Цифровые активы» купит около 0,27% акций ГМК в период с 1 мая до 31 декабря 2023 года. Совокупный пакет оценивается примерно в 6,27 млрд рублей. Об этом пишут newizv.ru.

Как заявил гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, в нынешнем году программа «Цифровой инвестор» будет запущена в пилотном режиме. Затем эксперты проанализируют, насколько токены удобны, а главное, востребованы у коллектива.

За работу по обороту токенов будет отвечать блокчейн-платформа «Атомайз» — первая такая площадка в России, получившая лицензию ЦБ РФ.

Ряд аналитиков уже указал на три главных плюса проекта. Во-первых, это возможность дробления токенов, что может привлечь инвесторов даже с небольшими суммами. Второй плюс: за счет технологии распределенного реестра работа с токенами абсолютно прозрачна для инвестиций. И третий — отсутствие посредников между инвестором и компанией.

По поводу ряда возможных вопросов, связанных с данным проектом, в компании заявили, что доля акций в мотивационной программе составляет всего четверть процента, что очень мало для наращивания доли Владимира Потанина в ущерб остальным акционерам. Более того, «Норникель» и Потанин намерены расширить социальную политику, чтобы промышленный гигант стал «народным предприятием».

Подпишитесь
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
Сегодня, 10:21
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Вчера, 03:28
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
Вчера, 11:59
Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
Вчера, 15:17
Еще расти и расти: школе №138 Нижнего Тагила исполнилось 125 лет
Сегодня, 12:15
УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору
Вчера, 12:30