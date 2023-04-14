«Норникель» озвучил детали программы «Цифровой инвестор»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В рамках реализации этого проекта эмитент «Цифровые активы» купит около 0,27% акций ГМК в период с 1 мая до 31 декабря 2023 года. Совокупный пакет оценивается примерно в 6,27 млрд рублей. Об этом пишут newizv.ru.
Как заявил гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, в нынешнем году программа «Цифровой инвестор» будет запущена в пилотном режиме. Затем эксперты проанализируют, насколько токены удобны, а главное, востребованы у коллектива.
За работу по обороту токенов будет отвечать блокчейн-платформа «Атомайз» — первая такая площадка в России, получившая лицензию ЦБ РФ.
Ряд аналитиков уже указал на три главных плюса проекта. Во-первых, это возможность дробления токенов, что может привлечь инвесторов даже с небольшими суммами. Второй плюс: за счет технологии распределенного реестра работа с токенами абсолютно прозрачна для инвестиций. И третий — отсутствие посредников между инвестором и компанией.
По поводу ряда возможных вопросов, связанных с данным проектом, в компании заявили, что доля акций в мотивационной программе составляет всего четверть процента, что очень мало для наращивания доли Владимира Потанина в ущерб остальным акционерам. Более того, «Норникель» и Потанин намерены расширить социальную политику, чтобы промышленный гигант стал «народным предприятием».