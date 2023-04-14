Новый офис МФЦ в центре Нижнего Тагила до сих пор не открылся

К 14 апреля 2023 года ремонт в офисе до сих пор не окончен. Как удалось выяснить журналисту TagilCity.ru, строительные работы прекратились почти месяц назад. В помещении висят на проводах лампы и стоит оборудование, которое завезли ранее: столы, тумбы и кресла для сотрудников и посетителей.