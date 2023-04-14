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Новый офис МФЦ в центре Нижнего Тагила до сих пор не открылся

14 апреля 2023, 10:29
Фото: TagilCity.ru
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Новый офис МФЦ, который планировали открыть в Нижнем Тагиле в здании бывшего Тагилбанка на улице Ломоносова, 2А к концу 2022 года, до сих пор не работает.

К 14 апреля 2023 года ремонт в офисе до сих пор не окончен. Как удалось выяснить журналисту TagilCity.ru, строительные работы прекратились почти месяц назад. В помещении висят на проводах лампы и стоит оборудование, которое завезли ранее: столы, тумбы и кресла для сотрудников и посетителей.

Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2АРемонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2АРемонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2АРемонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2АРемонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2АРемонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2А
Фото: TagilCity.ru

Новый офис площадью около тысячи квадратных метров будет располагаться на четвертом этаже здания. Попасть туда посетители смогут по лестнице или с помощью двух лифтов. На проведение ремонта было выделено 8,4 миллиона рублей, работами занимается ООО «Уралстройинжиниринг» из Нижнего Тагила.

После завершения работ Ленинский офис МФЦ, расположенный на улице Космонавтов, 45, закроется. По словам работников центра, им руководство не сообщает о сроках переезда на новое место.

Я довольно часто пользуюсь услугами МФЦ. Сдавала документы в офисе на Космонавтов 13 апреля. Спросила про переезд, так как мне очень удобно расположение центра именно в этом месте, а на Островского добираться далековато. Однако сотрудники сказали, что о сроках им никто не говорит, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Анна.
Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению
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