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Отравившиеся шаурмой в Екатеринбурге студенты требуют по 100 тысяч с закусочной

14 апреля 2023, 07:52
Фото: 1MI
Отравившиеся в закусочной «У Аро» студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, намерены взыскать по 100 тысяч рублей. Заявление одного из пострадавших рассмотрит Октябрьский районный суд 14 апреля.

По словам представителя истца, всего было подано пять исков. Они требуют от руководителя закусочной компенсировать затраты на лечение и выплатить моральный вред.

Одно заявление уже начали рассматривать, а теперь стартует процесс по второму. Каждый из истцов требует по 100 тысяч рублей. По словам представителя, все проходили лечение в стационаре и пропускали занятия, а потому есть основания для требования компенсации.

Владелица сети закусочных заявила, что данная сумма завышена, пишет Е1.

Напомним, 16 человек получили отравление в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге еще зимой. Сначала киоск был закрыт, но потом суд разрешил ему работать, так как все нарушения были устранены. В феврале еще пятеро человек заразились норовирусом. Тогда было выявлено, что в заведении нарушаются санитарные нормы. До начала мая его работа была приостановлена. Однако кафе заработало раньше.

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#Отравление#Нарушение#Суд#Компенсация#Закусочная#Происшествия#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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