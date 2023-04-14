Отравившиеся шаурмой в Екатеринбурге студенты требуют по 100 тысяч с закусочной

Напомним, 16 человек получили отравление в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге еще зимой. Сначала киоск был закрыт, но потом суд разрешил ему работать, так как все нарушения были устранены. В феврале еще пятеро человек заразились норовирусом. Тогда было выявлено, что в заведении нарушаются санитарные нормы. До начала мая его работа была приостановлена. Однако кафе заработало раньше.