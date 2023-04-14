Отравившиеся шаурмой в Екатеринбурге студенты требуют по 100 тысяч с закусочной

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По словам представителя истца, всего было подано пять исков. Они требуют от руководителя закусочной компенсировать затраты на лечение и выплатить моральный вред.
Одно заявление уже начали рассматривать, а теперь стартует процесс по второму. Каждый из истцов требует по 100 тысяч рублей. По словам представителя, все проходили лечение в стационаре и пропускали занятия, а потому есть основания для требования компенсации.
Владелица сети закусочных заявила, что данная сумма завышена, пишет Е1.
Напомним, 16 человек получили отравление в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге еще зимой. Сначала киоск был закрыт, но потом суд разрешил ему работать, так как все нарушения были устранены. В феврале еще пятеро человек заразились норовирусом. Тогда было выявлено, что в заведении нарушаются санитарные нормы. До начала мая его работа была приостановлена. Однако кафе заработало раньше.