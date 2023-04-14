TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Изображение материала

Пожароопасный сезон перенесен в Свердловской области

14 апреля 2023, 14:31
Фото: 1MI
В Свердловской области перенесли старт пожароопасного сезона. Каждый год он будет начинаться 10 апреля.

Такое решение было принято на заседании правительства региона, которое состоялось 14 апреля. По словам властей, перенос позволит своевременно защищать и помогать лесам, пишет ЕАН.

Отметим, что пожароопасный сезон – это время года, когда снег уже сошел, и уже просматривается солнце и сухая погода. В такой период опасность возникновения пожаров велика.

А, так как по заверению властей, в последние годы, снег стал сходить раньше, то и угроза пожаров стала возникать раньше прежнего. Известно, что нововведение не затронет северные территории.

В Ивделе, Серове, Пелыме и других территориях Северного управленческого округа сезон опасности пожаров будет начинаться с 15 апреля, как и ранее.

Из-за лесного пожара трассу в Свердловской области затянуло дымом
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Пожароопасный сезон#Заседание#Природа
Подпишитесь
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
Сегодня, 10:21
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Вчера, 03:28
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
Вчера, 11:59
Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
Вчера, 15:17
Еще расти и расти: школе №138 Нижнего Тагила исполнилось 125 лет
Сегодня, 12:15
УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору
Вчера, 12:30