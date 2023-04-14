Пожароопасный сезон перенесен в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Такое решение было принято на заседании правительства региона, которое состоялось 14 апреля. По словам властей, перенос позволит своевременно защищать и помогать лесам, пишет ЕАН.
Отметим, что пожароопасный сезон – это время года, когда снег уже сошел, и уже просматривается солнце и сухая погода. В такой период опасность возникновения пожаров велика.
А, так как по заверению властей, в последние годы, снег стал сходить раньше, то и угроза пожаров стала возникать раньше прежнего. Известно, что нововведение не затронет северные территории.
В Ивделе, Серове, Пелыме и других территориях Северного управленческого округа сезон опасности пожаров будет начинаться с 15 апреля, как и ранее.